El accidente se investiga por un posible exceso de velocidad y fallas mecánicas.

“El minibús estaba fallando ya kilómetros atrás y de pronto hemos sentido el golpe por atrás. Aceleraba y como que se paraba y ha parado en seco”, relató uno de los accidentados.

Mientras que el chofer que impacto con el minibús que se detuvo en plena autopista señaló que no pudo evitar el choque.

“El auto se entró a la derecha y se paró, ya no me dio tiempo, es curva, ya no me dio tiempo (de frenar) he querido salir y estaban corriendo otras movilidades, me ha sorprendido totalmente”, comentó en un reporte de radio Líder.

Los heridos fueron socorridos en ambulancias de la Alcaldía de La Paz y personal de bomberos llegó hasta el lugar para liberar a algunos pasajeros que quedaron atrapados en uno de los vehículos tras el choque.