La Fiscalía Departamental de La Paz inició una investigación contra la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo por la posible comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. Este proceso comenzó a raíz de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que revela “movimientos financieros sospechosos” de la acusada, dijo el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

“Hace ya bastantes meses la Unidad de Investigaciones Financieras ha presentado un informe a la Fiscalía a efectos de que se pueda iniciar y considerar una investigación sobre algunos movimientos financieros sospechosos conforme a lo que se hace casi en todos los funcionarios públicos”, declaró el fiscal Alave a Gigavisión.

El funcionario del Ministerio Público agregó que en este proceso de investigación hay elementos relacionados con el Fondo Indígena. Aunque no especificó cuáles, pero sí dijo que el caso se remonta a “ese tipo de gestiones”.

¿Es por el caso del Fondo Indígena?, preguntó el reportero y Alave respondió: “Hay elementos. No necesariamente es a raíz de ese caso, pero son durante ese tipo de gestiones donde tenemos el marco de investigación”.

Nemesia Achacollo Tola, de 55 años, fue ministra de Desarrollo Rural y Tierras en el segundo mandato de Evo Morales, cargo al que llegó luego de una larga trayectoria como dirigente campesina en Santa Cruz. Fue presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, una de las organizaciones que sostienen al Movimiento Al Socialismo (MAS).

En esa época, cuando era ministra de Estado fue denunciada por el desfalco millonario del Fondo Indígena con proyectos fantasmas e inconclusos. El exdiputado Rafael Quispe, el principal denunciante del caso, en 2015 acusaba a Achacollo por desviar 2,9 millones de bolivianos de recursos públicos que fueron supuestamente utilizados para la campaña del MAS. Por este caso, la exdirigente estuvo en la cárcel en 2019 con detención preventiva.

Denuncia e informe

El fiscal Alave explicó que el nuevo caso por el que se investiga a Achacollo se abrió hace unos seis meses, es decir en 2022, luego de recibir un informe de UIF. Este reporte revela esos “movimientos financieros sospechosos”, dijo el fiscal, pero no precisó el monto de dichas transacciones.

“No se cuantifica. En esos informes no hay una cuantificación porque ese informe es un informe preliminar del cual va a venir una investigación y de esa investigación viene un análisis financiero, un análisis cuantificativo del monto que se podría haber dado del daño al Estado”, explicó Alave.

Achacollo ya fue notificada por el Ministerio Público por esta nueva investigación, agregó el fiscal Alave. La acusada declaró en Santa Cruz.

“Ella en algún momento ha presentado un memorial por el cual ha señalado que por su salud no puede venir a la ciudad de La Paz. Se ha recepcionado (recibido) su declaración en Santa Cruz, lugar donde ella radica”, aseguró Alave.

En septiembre de 2022, Achacollo fue vista en la ciudad de La Paz. Llegó en un vehículo particular hasta las puertas de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en Villa Fátima. En esa ocasión, ante la consulta de la prensa, la exministra se limitó a decir: “Solamente he venido a comprarme coca, no he venido a opinar”.

Después de las denuncias por desvío de recursos en el Fondo Indígena que la llevaron a la cárcel por un tiempo, Achacollo se alejó de la actividad política y pública.

Sospecha de Quispe

El exdiputado y denunciante del caso del Fondo Indígena Rafael Quispe observó que después de ocho años de presentada la denuncia contra la exministra Achacollo, la UIF recién envía a la Fiscalía un informe que detecta “movimientos financieros sospechosos”. Recalcó que ese trabajo se debía hacer antes.

“El Ministerio Público debería haber detectado (esos movimientos sospechosos) cuando se estaba investigando a Achacollo por corrupción (del Fondo Indígena). ¿Por qué recién sale?”, se preguntó Quispe.

Según el exlegislador, como las investigaciones contra Achacollo por el Fondo Indígena “ya han precluido”, por el tiempo que pasó, buscan reactivar el caso con otros elementos.

La otra lectura que tiene Quispe es que podría tratarse de una acción política que el gobierno de Luis Arce emplea contra el expresidente Evo Morales: “Mi otra hipótesis es que se trataría de una venganza contra Evo Morales, como era su familiar cercano, le están moviendo para que Evo retroceda”.

Este medio buscó al abogado de Achacollo, pero no respondió a los mensajes ni a las llamadas.