Acribillado en Santa Cruz era conductor de una app de transporte y fue interceptado por su asesino

El hombre abordó el motorizado, que en ese momento no prestaba servicio en la app, y presuntamente en las colinas del Urubó obligó a la víctima a ingresar por un camino de tierra, donde se cometió el crimen.

(Actualizada) Abdiel El Hage Rodríguez, de 34 años, quien fue baleado ayer por la tarde en cercanías del puente Urubó, en Santa Cruz, era conductor de una aplicación de transporte y su asesino lo interceptó cuando el chofer no estaba de servicio.

Investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recolectaron indicios en la escena del crimen y solicitarán un extracto de llamadas, para determinar quién fue la última persona que se comunicó con la víctima y establecer los móviles de la muerte de Abdiel El Hage, quien no registra antecedentes.

Tras los exámenes forenses, los familiares de la víctima recogieron el cadáver en horas de la madrugada de este jueves y ahora es velado.

La madre del hombre no entiende por qué lo mataron y lo dejaron abandonado en su vehículo. Ella cree por las lesiones que presenta su hijo en el cuerpo se deben a que “luchó por su vida hasta el final”.

Dentro del vehículo también se encontraron botones, que presuntamente son del victimario.

“Él trabajaba como taxista y además estudiaba Administración de Empresas. No me explico por qué le pasó esto a mi hijo. Él no andaba en malos pasos ni era maleante”, manifestó la progenitora, según Red Uno.

La empresa con la que el conductor trabajaba comunicó que éste no estaba de servicio en el momento en que fue interceptado por el victimario.