“La Fiscalía no nos informa nada, lo tienen incomunicado desde que fue detenido (el lunes a las 6:30), sólo lo pude ver cinco minutos ayer, pero nos pusieron un policía al lado que nos grabó todo lo que hablamos. No me dejaron entregarle ni una botella de agua”, denunció Diana Romero, esposa del capitán Lara, en contacto con Página Siete.

Red de corrupción

Por su lado, Franco Yampara, un joven que vive en el municipio de Warnes, denunció que Lara era procesado en represalia a la denuncia que le ayudó a presentar contra un grupo de policías corruptos, que en diciembre de 2022 lo detuvieron de forma ilegal y extorsionaron a su familia 4.000 bolivianos, a cambio de dejarlo en libertad.

Yampara detalló que los policías, a la cabeza de la sargento Huayllani, lo detuvieron acusándolo del robo de un vehículo. Sin embargo, él explicó que tenía en su poder un motorizado que una mujer le dejó en garantía, a cambio de un préstamo de 4.000 dólares y que existía documentos de esa transacción, por lo que la denuncia era falsa.

La víctima asegura que los policías, desde números desconocidos, lo llamaron para pedir que no presente cargos, le ofrecieron devolver el dinero y cerrar el caso en su contra, sin embargo con ayuda de Lara, Yampara presentó la denuncia contra tres policías, incluida Huayllani en la Dirección Departamental de Investigación Interna de la Policia (Didipi).

Según el abogado Castro, la fiscal Mirtha Jiménez imputó a Lara por “fiscalizar” una denuncia que no era de su competencia, cuando éste se presentó a la unidad donde trabajaba Huayllani para confirmar de que efectivamente se trataba de una funcionaria policial.

“Ahora la gente le tiene miedo a la Policía, encarcelan a un inocente, pero protegen a los malos policías. Yo estoy en Santa Cruz para darle el mismo apoyo que el capitán Lara me dio cuando yo fue acusado de un robo que no cometí. Gracias a él perdí el miedo a los policías corruptos y ahora no me callaré y seré el primer testigo en su favor”, afirmó Yampara.