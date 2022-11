Acusado de malversación asegura que es inocente

El docente Vladimir G.L., acusado en la Fiscalía de malversar recursos de un fondo deportivo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), rechazó ayer las acusaciones en su contra, dijo que presentó todos los descargos y aseguró que la denuncia en su contra es “política”.

“Ni la denuncia es por malversación ni yo he usado un solo centavo del dinero que se me ha dado para la compra de equipos para el club universitario, en mi condición de presidente del club en 2017. Tengo todos los descargos pertinentes y justo estamos en proceso de desvirtuar esto. A mí se me está acusando con supuestos y estamos en el proceso de investigación y descargo, para desvirtuar todo esto. Aquí hay una persecución política”, dijo a Página Siete.

El catedrático figura como principal candidato a la Federación Sindical de Docentes de la UMSA, con el frente “Dignidad Docente”. Fue imputado por uso de instrumento falsificado en una denuncia que se basa en un informe de la viceministra de Transparencia, Susana Ríos.

Presentar facturas falsas para su descargo es parte de la denuncia contra el docente y éste respondió que “para determinar que una factura es falsa o no, tiene que haber un peritaje” y eso sólo lo puede hacer el Servicio de Impuestos Nacionales”.