Las bases cocaleras de los Yungas se sienten traicionadas por la actual directiva de Adepcoca, que el viernes permitió que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, participe en una asamblea del sector, en la que la autoridad pidió “cerrar las heridas y trabajar juntos”, pese a que siete dirigentes aún siguen en la cárcel. El directivo Erlin Pari justificó que le entregaron cuatro demandas a la autoridad, entre ellas la liberación de los presos.

“Desde la Regional Chamaca estamos muy molestos con lo que ha pasado el viernes, nos han hecho ver como masistas y arcistas. El ministro que un día nos dijo que somos una organización criminal se presentó en nuestra asamblea con un discurso político que nosotros no creemos, al igual que a los actuales dirigentes que ya no nos representan. Por eso las bases están disconformes”, señaló a Página Siete René Llojlla, dirigente de Regional Chamaca que agrupa al menos a 6.000 socios cocaleros.

El viernes, Del Castillo se presentó en la asamblea de Adepcoca en La Paz y pidió “cerrar las heridas y trabajar codo a codo” con los cocaleros, una asociación que desde hace más de 10 años denuncia la arremetida del Gobierno que dio la venia para que se abra un mercado ilegal de coca en Villa Fátima.

“¡Debemos cerrar las viejas heridas que sólo dañan al pueblo, porque somos el Gobierno de la unidad!”, escribió Del Castillo en sus redes sociales unas horas después de haber bailado saya con la dirigente Tomasa Medina y de haber recibido incluso un gallo de granja como regalo de los actuales directivos.

Llojlla añadió que la concentración de cocaleros del viernes “no representa” a los más de 43.000 socios de los Yungas. “La directiva de Adepcoca al final del acto se escapó incluso. No dio la cara y tampoco nos dejó hablar a los diferentes sectores”, protestó el directivo.

Carlos Choque, secretario ejecutivo del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), complementó que se enteraron en los últimos días que la actual dirigencia presidida por Reynaldo Laura “se reunió cinco veces” con el Gobierno y que el viernes circuló la prohibición de “abuchear y silbar” al ministro, si no querían ser detenidos, por funcionarios de Inteligencia del Gobierno que estaba en el lugar.

“La verdad estamos muy tristes por toda la situación que está pasando con Adepcoca y nos sorprende que haya venido el ministro, cuando varios compañeros todavía tienen órdenes de aprehensión del Gobierno como yo y otros siguen en la cárcel”, insistió Choque.

Este sábado, las voces de indignación de los socios se replicaron en FM Yungas. “Soy Lucy Huanca y es lamentable cómo se manipuló a los socios el viernes, prácticamente los actuales dirigentes han entregado en bandeja a nuestra organización al Gobierno”, indicó la cocalera.

Por su lado, Gladys Limachi, socia cocalera de Ocobaya señaló: “Se han vendido al Gobierno ¿Quién nos salvará ahora? Las mujeres debemos organizarnos”. Los cocaleros de base perciben que la actual directiva que maneja Laura, que se quedó al frente de la organización ante el encarcelamiento de Freddy Machicado, pactó en las últimas semanas con el Gobierno.

Llojlla y Choque revelaron que en el estatuto de Adepcoca la figura de la traición a esa organización se sanciona “con la expulsión como socio”. “Estamos convocando a una asamblea para el 6 de mayo donde tocaremos todos estos temas, la actual directiva tiene aún seis meses de gestión”, aseguró Choque.

¿Qué dicen los aludidos?

Erlin Pari, secretario de Hacienda de Adepcoca, justificó que la presencia del ministro Del Castillo fue avisada de antemano a las diferentes regionales y acusó a “unos cuantos compañeros que desinforman”, sobre las críticas que recibió esa organización por su reciente cercanía con el Gobierno.

“Son unos cuantos compañeros que están desinformando, porque la invitación del ministro ha sido elaborada juntamente a las regionales y se ha decidido invitarlo porque tenemos detenidos. Unos cuantos compañeros están tomando como si fuera una traición, pero no es así. Nosotros tenemos que coordinar con autoridades del Gobierno”, aseguró Pari. Página Siete llamó cuatro veces al secretario ejecutivo Reynaldo Laura, pero no contestó.

Pari confirmó que presentaron cuatro demandas a Del Castillo: el primero referido al respeto a la institucionalidad de Adepcoca; el segundo tiene que ver con los 25 procesados y siete dirigentes encarcelados; tercero, el cierre de mercado paralelo de Arnold Alanez; y cuarto, la erradicación de cocales en parques nacionales.

“Esa es la situación que se le planteó al ministro que se llevó la resolución con esos cuatro puntos y ahora esperamos que a la brevedad posible nos reunamos. El ministro nos ha pedido conformar una comisión para entablar el diálogo y solucionar los problemas”, enfatizó Pari.

Otros no le creen. “Yo no le creo nada al Gobierno, primero debe cerrar el mercado paralelo, retirar el carnet de comercialización que tiene ese sector y liberar a nuestros detenidos”, puntualizó Llojlla, de Chamaca.

En los últimos meses, cocaleros del Chapare, bastión del expresidente Evo Morales, no permitieron ingresar al vicepresidente David Choquehuanca “en su desesperación de no tener apoyo en el Chapare quieren acercarse a nosotros, pero no lo permitiremos”, advirtió Llojlla.