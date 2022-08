Adepcoca: cuarta semana de violencia y el Gobierno apuesta por Arnold Alanes

La cuarta semana de conflicto de los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) comenzó ayer con explosiones de dinamita y una fuerte represión de la Policía que gasificó el interior del edificio privado donde se encontraban mujeres, niños y personas de la tercera edad.

Mientras tanto, el Gobierno no ofrece solución a la demanda; reconoció la legalidad del mercado de coca de la calle Arapata en Villa Fátima, pero respaldó la dirigencia de Arnold Alanes y dijo que ése es “su edificio”.

“Como se ha aproximado al ministerio, hemos emitido la resolución 342. Esa solicitud es de Arnold Alanes, pero su edificio sería en Villa Fátima actualmente donde se encuentra el dirigente (Freddy) Machicado”, afirmó a Red Uno el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy González.

La autoridad reiteró que el conflicto de los cocaleros de los Yungas “es un problema netamente interno” y que no puede “intervenir en el conflicto”; no obstante, ayer el Gobierno envió centenares de policías para resguardar el mercado de Alanes, en la zona de Villa El Carmen, y gasificar a cocaleros y a los vecinos de Villa Fátima.

Jornada de protesta

Tras el anuncio de los productores de Adepcoca de seguir con su protesta hasta que se cierre el mercado paralelo dirigido por Alanes, del Movimiento Al Socialismo (MAS), hasta el mediodía de ayer hubo dos marchas de protesta de los cocaleros, una en Villa El Carmen que bajó desde la calle 10 y otra en Villa Fátima que intentó llegar hasta el mercado de Alanes, pero ésta fue reprimida por los policías que gasificaron a los marchistas y frenaron el avance.

La gasificación contra los cocaleros de los Yungas fue justo al mediodía, cuando los estudiantes en edad escolar salen de las unidades educativas y existe un intenso tráfico vehicular en la avenida Las Américas cerca del edificio de Adepcoca.

La intensa gasificación duró hasta después de las 14:00 y se registraron por lo menos dos cocaleros heridos y un productor arrestado de la regional Inquisivi, que al final de la tarde fue liberado, según el abogado de Adepcoca, Gualberto Cusi.

Después de la marcha y gasificación de mediodía, la dirigencia cocalera se reunió para evaluar el conflicto y tomar nuevas determinaciones. No obstante, el enfrentamiento entre cocaleros y policías se hizo más intenso al punto de que éstos dispararon innumerables cartuchos de gas lacrimógeno al interior del edificio de Adepcoca donde se encontraban mujeres, niños y personas de la tercera edad.

Mientras desde el interior algunos cocaleros lanzaban explosivos a la calle, que se asemejaba a un campo de batalla. Denunciaron que la Policía dañó sus instalaciones con la rotura de los vidrios de las ventanas.

“Tenemos daños considerables, están rotas todas las ventanas. Cuando nos encontrábamos reunidas unas 150 personas en este piso, hemos sido víctimas de la gasificación. No se ha considerado que había niños, mujeres, ancianos”, dijo el abogado Cusi y adelantó que se presentará una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

“Soy de Caranavi, más adentro, no tengo casa, me alojan en Adepcoca, me dan colchón y yo tengo mi cama... ¡quiero entrar, me está haciendo frío!”, clamaba entre sollozos una anciana que no podía entrar al edificio de Adepcoca porque la Policía estaba gasificando el lugar.

“¡Estamos viviendo en un campo de batalla!”, protestó una vecina de Villa Fátima que denunció que su casa fue llenada de gases lacrimógenos que disparó la Policía y afectó a sus nietos, y a un familiar enfermo y de la tercera edad.

Asimismo, en horas de la noche Unitel informó que una guardería infantil fue afectada por los gases lacrimógenos. Los trabajadores del lugar mostraron casquillos del químico que fueron disparados desde la calle y que llegaron a las instalaciones del recinto educativo.

Después de la intensa gasificación, médicos voluntarios realizaron un informe preliminar de las personas afectadas e informaron que por lo menos atendieron a 30 personas entre varones, mujeres y niños que sufrieron desmayos por los gases al interior de Adepcoca, así como tres personas policontusas.

En tanto, la Policía informó que se hallaron varios artefactos explosivos fabricados de manera artesanal y que estaban en poder de los cocaleros. De sus filas también se reportó un policía con una herida en el rostro.

Para esta jornada se prevé una nueva movilización de los cocaleros de los Yungas, en tanto los vecinos piden que terminen las protestas y gasificaciones.