Adepcoca de Machicado impulsará la creación de la Central de Trabajadores de Bolivia

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) afín a Freddy Machicado anunció que impulsará la creación de una Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), para “defender los intereses de la población frente a las acciones del poder político” en contra de los dirigentes sindicales. Los cocaleros aseguraron que esta organización no será paralela a la Central Obrera Boliviana (COB).

“Estamos acá para poder sacar conclusiones para consolidar la Central de Trabajadores, que será un instrumento de defensa para todos y cada uno de las organizaciones que son parte de esta institución. No es ninguna organización paralela, porque las instituciones que no se sientan representadas por una COB vendida, no tienen porqué hacer paralelismo sindical”, señaló uno de los productores de coca en conferencia de prensa.