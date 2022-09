Adepcoca denuncia que Policía irrumpió en instalaciones y aprehendió a dirigente Apaza

Cuestionó que este tipo de hechos atenta contra los derechos constitucionales del dirigente, al considerar que no se han cumplido las formalidades, ya que toda persona que ha sido denunciado, tiene que saber qué delitos pesan en su contra. Apaza es acusado de al menos 15 delitos.

Entre ellos: incendio, lesiones graves y leves, tenencia, porte o portación ilícita, privación de libertad, impedir el ejercicio de funciones, allanamiento de domicilio, lesiones gravísimas, robo agravado, destrucción de bienes del Estado, secuestro, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, tráfico de armas, organización criminal y “otros estragos”.

Entretanto, los afiliados a Adepcoca, que están alarmados por la actuación de la Policía, denunciaron que hasta los gasificaron durante el operativo de aprehensión. Ellos afirmaron que sostendrán una reunión de emergencia para pronunciarse.

“Nos vamos a pronunciar dentro de hora y media, luego de reunirnos con la departamental. Se lo han llevado desde las instalaciones de Adepcoca por la fuerza, hubo violencia porque hasta nos han gasificado en nuestra casa de los cocaleros”, indicó una de las socias que estaba en el lugar.

El pasado 15 de septiembre, Apaza advirtió que existía una orden orden de aprehensión en su contra. Entonces dijo al expresidente Evo Morales y al ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, que “no tiene miedo” de que lo lleven detenido.

“Quiero dar un mensaje al señor Remmy Gonzales, a Evo Morales: no te tengo miedo, no estoy violando normas ni leyes. El lunes te voy a presentar tres directivas de autodefensa, puedes llevarme, aquí estoy, pero el lunes conocerás tres directivas de auto defensa. No vas a poder con los Yungas”, apuntó en rueda de prensa.

Se conoce de 17 órdenes de aprehensión contra dirigentes cocaleros. El primero en caer es el presidente Freddy Machicado, quien fue aprehendido el 14 de septiembre. En menos de 24 horas fue remitido a la cárcel por el lapso de seis meses.

Según la información preliminar, Apaza fue trasladado hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto.