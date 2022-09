Adepcoca marcha hacia La Paz por la libertad de Machicado

Los socios de Adepcoca (Asociación Departamental de Productores de Coca) se movilizarán hoy por la liberación de su presidente Freddy Machicado, quien está detenido preventivamente. En tanto, el grupo paralelo anunció que se manifestará en busca de que el Gobierno legalice el mercado de coca de Villa El Carmen.

El viernes, la dirigencia de Adepcoca y el Comité de Autodefensa ratificaron la movilización de esta jornada en La Paz. La principal demanda que tiene este sector es la liberación de Machicado, quien desde la semana pasada cumple detención preventiva, en el marco del caso por la toma y quema del mercado ilegal de coca, ocurrida el 8 de septiembre.

“Vamos a demostrar nuevamente al país la contundencia en la participación de los productores”, afirmó el dirigente de Adepcoca Luis Alberto Olivar, quien sostuvo que de su región “están saliendo maridos y mujeres con sus hijos, están saliendo promociones de los colegios”.

En las últimas horas, Machicado envió un mensaje desde la prisión en el que lamenta no poder estar con sus “hermanos yungueños”, pero subraya que se siente fortalecido, y que está encarcelado por pedir que se cumpla la ley y los acuerdos con los gobernantes.

“Hermanos yungueños, tengo dolor en el alma a no poder estar con ustedes, pero a la vez me encuentro más fortalecido. Todos tenemos una reserva insospechada de fuerza en el interior, que surge cuando la vida nos pone a prueba. No claudiquemos hasta conseguir el objetivo, ser libres y luchar por el bienestar de nuestras familias”, se lee en el mensaje que envió Machicado.

Este medio de comunicación reveló que la imputación formal que presentó el Ministerio Público en contra del presidente de Adepcoca se basa en reportes de patrullaje cibernético, en especial de la plataforma de Facebook, y en las declaraciones de 11 testigos “del otro bando” del conflicto.

El sector paralelo, que lidera Arnold Alanes, también prevé movilizarse esta jornada. Ese bando convocó desde el viernes a una asamblea, que se realizará en Villa El Carmen, y posterior a ello se movilizará en caravana hasta el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

En inmediaciones de ese despacho instalarán una “vigilia permanente” hasta lograr la resolución ministerial que autorice “la apertura legal” de su mercado de coca, ubicado en la calle 1 de Villa El Carmen.

“La asamblea y la movilización se realizará en la ciudad de La Paz, desde la zona de Villa El Carmen hasta las puertas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, donde se instalará una vigilia permanente desde el día lunes 19 de septiembre de 2022 hasta lograr la resolución ministerial autorizando la apertura legal de nuestro mercado de coca”, reza la convocatoria, que fue leída la pasada jornada.

Gobierno y Educación

El viernes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que el Ejecutivo no permitirá que los cocaleros, tanto de Adepcoca como del grupo paralelo de Alanes, lleguen hasta el centro de la urbe.

“Se han anunciado dos marchas por parte de sectores cocaleros para el día lunes, una de ellas convocada por el sector de Arnold Alanes (...), otra movilización anunciada por el sector del señor Apaza. Lo que estamos haciendo con la Policía Boliviana es elaborar un plan de operaciones para garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo paceño”, expresó Del Castillo.

El Servicio Departamental de Educación La Paz anunció que debido a la marcha de Adepcoca, los estudiantes de las 17 unidades educativas en Villa Fátima y Villa El Carmen pasarán clases presenciales hoy hasta media jornada.

La pasada semana, la dirigencia de Adepcoca denunció que existe una lista con los nombres de otros 16 representantes que serían buscados por la Policía desde el 12 de septiembre, fecha en la que se emitió la orden de aprehensión de Machicado.

“Si nos van a detener, que vengan, aquí estamos en Adepcoca, no nos vamos a escapar, pero detrás de nosotros hay más de 43 mil socios, tenemos el respaldo de nuestras bases”, manifestó el dirigente Erlin Pari.