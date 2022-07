Adepcoca posterga movilización y llama al 100% de socios

Los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) determinaron posponer las movilizaciones programadas para esta semana y reiniciar las mismas el 1 de agosto, con la participación del 100% de sus socios. El sector demanda el cierre del mercado ilegal de la coca, abierto en la zona Villa El Carmen por un grupo afín al MAS.

La medida fue anunciada ayer por el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, luego de una reunión de evaluación entre su directorio y los representantes de las 16 regionales que componen esa organización. Los productores de coca de los Yungas expresaron su rechazo a la medida asumida por el Gobierno de ordenar el resguardo policial al mercado ilegal de la coca, instalado por la facción del dirigente Arnold Alanes.

“Nosotros vamos a bajar primeramente a todas las asambleas, a fortalecer e informar y posteriormente hacer una convocatoria para este próximo día lunes, con el 100% de nuestros hermanos socios”, anunció Machicado. La organización está compuesta por más de 35.000 socios.

Este 25 de julio debió comenzar las movilizaciones en Villa El Carmen, sin embargo, no se pudo concretar ante el fuerte despliegue policial en cercanías del mercado paralelo de la coca del sector de Alanes, ubicado en la calle 1 de la zona Villa El Carmen. Machicado cuestionó la protección de la institución del orden a los predios del ex Colegio Andino, ya que, en su criterio, no cuenta con la legalidad ni legitimidad de las bases.

“El día lunes estaremos todos acá prácticamente para hacer el cierre correspondiente en este supuesto puesto de venta ilegal”, insistió Machicado.

Afirmó que en caso de que se den nuevos enfrentamientos y heridos, como en las movilizaciones de septiembre de 2021, estos hechos serán de entera responsabilidad del Gobierno, por no respetar la organización interna de Adepcoca y sus socios, que se constituyen en una institución privada y en cuyos asuntos no puede entrometerse el partido de Gobierno.

Adepcoca pidió que los ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, respeten lo estipulado por la Ley General de la Coca 906, que reconoce como los dos únicos mercados para la comercialización de la hoja de coca el de Adepcoca, en Villa Fátima, y de Sacaba, en Cochabamba.

Por su lado, Alanes y sus seguidores mantienen una vigilia permanente en su mercado. El dirigente afirmó que tiene documentos que lo acreditan como presidente legal de Adepcoca. Pidió al sector de Machicado deponer acciones y entablar el diálogo. En septiembre de 2021, la facción de Alanes tomó el mercado de Villa Fátima, pero luego fueron expulsados.