Adepcoca se organiza para cerrar predio de Alanes

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas se organiza desde hoy para iniciar con las marchas de protesta y mantener otras medidas de presión en demanda del cierre del mercado ilegal de coca, abierto por la facción de cocaleros afines al MAS en la zona Villa El Carmen. Una asamblea general está programada para hoy a las ocho de la mañana.

“Luego de sostener reuniones con las 17 regionales y federación que componen Adepcoca, se determinó convocar al 100% de los socios y desde mañana (hoy) iniciar con las marchas hasta lograr el cierre definitivo de ese mercado ilegal de coca”, sostuvo, en contacto con Página Siete, el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado.

La pasada semana, con otros dirigentes, se lanzó una conminatoria para que los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Desarrollo Rural, Remmi Gonzales, cumplan con la Ley General de la Coca, que reconoce como únicos mercados de coca los de Villa Fátima, en La Paz, y Sacaba en Cochabamba, y no así el de Villa El Carmen.

Machicado señaló que sus bases ya no piden diálogo con las autoridades, pues por varios meses no recibieron respuesta a las cartas notariadas que se enviaron a ambos ministros. Al contrario, el ministro Gonzales señaló que el mercado de Villa El Carmen no es ilegal y Del Castillo ordenó su resguardo policial. Éste es el cuarto intento de los cocaleros afines al MAS de abrir un mercado ilegal de coca en tres años.