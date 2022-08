Adepcoca suspende protestas y cuestiona a diputada del MAS

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) determinó suspender hasta el lunes las marchas y protestas que mantuvieron en la semana en demanda del cierre del mercado paralelo de coca de Arnold Alanes. Además, la dirigencia de los cocaleros de los Yungas cuestionó a la diputada del MAS Gladis Quispe por insinuar que la movilización está financiada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Tenemos más de un centenar de heridos, atendidos en diferentes nosocomios, tenemos dos detenidos, Daniel Condori y Ricardo Vilca. Es por eso que hacemos conocer el instructivo, para que todos nuestros socios, el 100% de la base, se presenten el lunes (en La Paz)”, anunció el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado.

Señaló que el instructivo también está dirigido a todos los sectores comprometidos en la producción de la coca en los Yungas, como comerciantes, cosechadores y transportistas.

“El lunes vamos a concentrarnos en el hospital cocalero (de la calle 10 de Villa El Carmen) para salir en marcha y lograr nuestro objetivo, que es el cierre de ese mercado ilegal, porque no hay la buena voluntad del Gobierno de solucionar este problema”, manifestó el dirigente cocalero.

Entre los socios de Adepcoca se informó que el principal motivo de la suspensión de las protestas se debe a que los cocaleros decidieron retornar a sus comunidades para ser parte de los festejos y fiestas patronales del 6 de agosto. Varios grupos solicitaron permiso, luego de conocer que también hay una gran cantidad de heridos por la represión policial y esperan que todos se recuperen hasta la siguiente semana.

Por otra parte, el presidente de la regional Chulumani, Wilson Mollehuanca, expresó su molestia con las autoridades políticas del MAS, que declararon que las marchas de Adepcoca tienen el fin de desestabilizar el Gobierno y que estarían financiados desde Santa Cruz.

Reiteró que el conflicto tiene como único motivo el pedido de cierre del mercado ilegal de coca, abierto en la calle 1 de Villa El Carmen.

“Molesta las declaraciones de las autoridades de Gobierno, que no parecen profesionales. La señora Gladis Quispe, si tuviera educación defendería que se cumplan las leyes y no así que se defienda un mercado ilegal. Si tanto quiere a Camacho, porque no se va al sector de Santa Cruz a decirle de frente. Pero que no insulte a los socios de Adepcoca al decir que nos están financiando”, manifestó Mollehuanca.

En la misma línea, la antropóloga de nacionalidad británica Alison Louise Spedding, quien vive hace mucho tiempo en los Yungas y también es productora de coca, criticó al senador del MAS Félix Ajpi por insinuar que Adepcoca recibe dinero de Luis Fernando Camacho.

“Son declaraciones deleznables el decir que nos financian. Para empezar Camacho no puede gobernar ni su propio departamento, no sé cómo creen que tiene alcance en La Paz, tiene miedo de salir de Santa Cruz. No sé qué ha fumado Félix Ajpi para que hable de esa forma”, aseguró Spedding.