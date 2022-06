Aguilera admite negligencia en Diprove y anuncian otra interpelación a Del Castillo

El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, admitió ayer que hubo negligencia en los reportes de la Dirección de Propiedades de Vehículos (Diprove) sobre el caso de los autos robados que involucra a varios policías en ilícitos. Por su parte, la oposición aseguró que ya se tiene programada otra interpelación contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por dicho tema.

“Recibí el informe del director de la unidad de Diprove porque en definitiva me parece una cuestión, por lo menos, negligente que no hubieran reportado esa circunstancia, y es que hasta febrero de este año no se contaba con esa información en esa base de datos, lo que nos obliga a actualizarla”, manifestó Aguilera.

Diprove y dos de sus efectivos fueron denunciados por la Aduana Nacional por presuntamente brindar certificaciones irregulares que dan cuenta que dos vehículos comisados no tenían denuncia de robo, cuando en realidad fueron reclamados como robados por la ONG chilena Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV). Se trata de un camión Volvo y una camioneta Mitsubishi.

Diprove emitió la primera certificación en septiembre de 2018, respecto al camión, y la otra en febrero de 2022, con relación a la camioneta. La Aduana mencionó que la demanda es para aclarar si esas certificaciones son legítimas o irregulares.

Al respecto, Aguilera dijo que se actualizarán todos los datos sobre los casos de autos robados y anunció que se internacionalizará ese tipo de información.

Agregó que la Policía trabaja en la creación de una red dedicada a atender específicamente los casos de robo de vehículos, esto, con el fin de contar con información transparente y oportuna.

Además, indicó que la institución del orden ya está coordinando con autoridades de policías de países vecinos para el esclarecimiento de casos de vehículos robados.

Hace unas semanas, el director de GBV, Hugo Bustos, develó este caso al descubrir que los autos robados en Chile eran internados a Bolivia para su comercialización en diferentes ferias.

Alertó que policías y militares tenían en su poder algunos de estos motorizados.

A raíz de esa denuncia, dos policías fueron encarcelados por casos relacionados a la internación de autos robados para su venta en el país, entre ellos el teniente coronel Raúl Cabezas y al capitán Javier Alberti. Hay otros tres policías investigados.

Con relación a estas irregularidades en la Policía, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas solicitó la interpelación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para que explique las irregularidades en torno al caso de los autos robados.

“He promovido una interpelación contra la mala gestión del ministro de Gobierno, en un caso específico respecto a la internación de autos robados en el país que ha mellado el sentimiento de la identidad nacional y que por estas razones le debe dar explicaciones al país”, señaló el parlamentario opositor a Cadena A.

Dijo que ya se dio curso a la interpelación en el Legislativo y fue programada para el 7 de julio del presente año.

El diputado Pedrazas aguarda que los legisladores del MAS no obstaculicen esta interpelación, sino tomen conciencia de la mala gestión de Del Castillo y se lo sancione como corresponde.

Piden depuración en la Policía

El dirigente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Miguel Aramayo, pidió al comandante de la Policía impulsar una profunda investigación en filas policiales y haga una depuración para alejar a aquellos “malos policías” que están involucrados en corrupción, contrabando y robo de vehículos.

“Tiene que haber una investigación profunda para ver y detectar quiénes están involucrados y seguro ellos tienen sus normas para poder sancionar a estos malos oficiales. El accionar de algunos policías, no todos, está muy mal. Tiene que haber una depuración total de estos malos oficiales”, aseveró el dirigente del transporte.

En los últimos meses, varios efectivos de la Policía fueron involucrados en hechos de narcotráfico, robo, extorsión y complicidad con reos, entre otros.