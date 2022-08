Alanes anuncia movilización para el jueves y asegura que acatará decisión de las bases

Asimismo, señaló que las movilizaciones que lleva adelante el sector de Freddy Machicado “no tienen futuro” porque, en su opinión, no hay una “reivindicación justa” y son “pagadas”.

“Nosotros estamos convocando para este jueves una asamblea de Adepcoca departamental, aquí en las puertas de nuestro mercado, yo soy respetuoso de las decisiones de las bases sí las bases me dicen has esto lo voy a hacer (...) Posterior a esa asamblea vamos a bajar en una marcha por la vida, por la paz social de los Yungas con banderas blancas”, manifestó.

“No veo futuro en esa movilización porque no es justa, no es una medida de reivindicación justa, en beneficio o una necesidad de los cocaleros (...) Hemos denunciado hace tres semanas, han venido gente de Santa Cruz a dejar plata y dejar órdenes para estas movilizaciones, no es casual el tema del censo y el tema del conflicto en Villa Fátima para causar convulsión social”, apuntó.

Alanes que apoyó la campaña del MAS en 2020 y participó como invitado en el acto de posesión de Luis Arce, rechazó las declaraciones que lo vinculan con el líder del partido oficialista Evo Morales.

“Cuándo existen criterios o declaraciones vinculándome a Evo Morales me recuerdan a Arturo Murillo, que dormía con Evo, amanecía con Evo, comía con Evo, era su jefe de campaña y eso es lo que están haciendo en Villa Fátima, creo que no tiene una argumento sólido en el marco de la verdad y lo que hacen es recurrir a la política y culpar a Evo Morales, yo no tengo ningún vinculo con Evo Morales”, expresó.

Mollinedo: “Adepcoca maneja un doble discurso”

El Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo, dijo que Adepcoca maneja un doble discurso ya que cuando le conviene son privados y cuando no pide una intervención del Gobierno.

“No tenemos que manejar doble discurso, hemos venido siguiendo las diferentes declaraciones de Adepcoca, qué dice Adepcoca, cuando le conviene son privados, cuando no le conviene quiere que el Estado intervenga, esa parte ellos tienen que definir, son privados o quieren que Estado intervenga”, dijo la autoridad.

El viceministro recordó que el Gobierno hace de mediador invitando al diálogo, pero que “al final no saben lo que quieren” los cocaleros. En su opinión que el problema de fondo en Adepcoca es “interno”.