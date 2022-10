Alanez: No soy militante del MAS, soy un dirigente que cumple estatutos

Amable, respetuoso y risueño, así se mostró el polémico dirigente cocalero Arnold Alanez, quien desde hace meses fue uno de los protagonistas del conflicto cocalero de los Yungas. Se muestra muy cercano al Gobierno de Luis Arce y por eso despierta mucha antipatía en el sector de Freddy Machicado, pero asegura que no es militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), y que cumple los estatutos de Adepcoca. Afirma que en 2019 hubo “golpe de Estado”.

Alanez es estudiante de Derecho, tiene 30 años, y en conversación con Página Siete contó cómo llegó a la dirigencia cocalera y desde su perspectiva hizo una radiografía del conflicto que hasta la fecha no tiene solución.

La sociedad le conoce como dirigente cocalero, pero, ¿quién es Arnold Alanez?

Soy Arnold Germán Alanez Omonte, nacido en los Yungas, nieto de doña Fortunata Peña Maidana, nacida en Villa Remedios de la Federación Chulumani, soy hijo de la señora Marta Omonte Peña, nacida en el sector de Tama propio de la Federación Chulumani que es de la zona originaria ancestral, y yo nací en la comunidad de Charoplaya de la Federación Chamaca, que está también dentro de la zona originaria ancestral.

He quedado huérfano a los cinco meses de nacido. Somos cinco hermanos, soy el hijo menor. Mi mamá fue padre y madre y trabajaba para garantizar la alimentación y estudio a sus cinco hijos. Como hijo menor me hice cargo de las responsabilidades que tenía mi madre como afiliada cocalera, es por eso que desde los 15 años he participado en las reuniones, en las asambleas de manera excepcional. La junta sindical consideraba mi presencia así sea menor de edad, por eso es que tengo una trayectoria desde muy joven, siempre participaba en la vida orgánica y dirigencial.

¿Cuántos años tiene, Arnold?

Recién cumplí 30.

¿Actualmente a qué se dedica?, ¿tiene cocales?

Claro que sí, tengo cocales en tres comunidades. Mi madre nos ha inculcado a ser personas de bien y ponerle mucho empeño en las responsabilidades y buscar el progreso y éxito en el marco de la transparencia y la honestidad.

Hemos crecido en precarias condiciones pero con mucha sed de desarrollo y éxito. He trabajado bastante y gracias a Dios tengo cocales, me dedico a la producción de coca pero paralelamente también estamos estudiando en la universidad la carrera de Derecho.

¿En qué universidad estudia Derecho?

No le voy a responder en dónde porque después de la publicación (de la entrevista) temo que vayan a hostigar a las puertas o que me perjudiquen.

¿Desde cuándo y cómo se formó como dirigente sindical?

El 2012 fui parte del censo, he trabajado con un proyecto, era el encargado de la Central Callisaya. En 2013 era el segundo hombre de la comunidad Callisaya. Posterior a ello hemos estado en la central con un cargo más jerárquico elegido democráticamente, siempre hemos estado en la dirigencia. En 2018 estuve como secretario general de la comunidad Unión Callisaya. En 2019 fui elegido presidente con un voto histórico: 1.681 votos, de la Federación Regional Adepcoca Chamaca y poco tiempo después en la Asamblea de Adepcoca departamental de las tres provincias, en una asamblea de más de 30.000 socios, en la Plaza Villarroel el 15 de junio de 2019 me eligen democráticamente para que presida el comité electortal para convocar a elecciones en el marco de nuestros estatutos. Paralelamente yo era presidente de la regional Chamaca.

¿Y cómo se desarrolló ese proceso electoral?

Hemos cumplido con todos los parámetros y los estatutos de Adepcoca. La elección ha sido el 31 de julio de 2019.

¿Y quién ganó la presidencia de Adepcoca?

Ha ganado doña Elena Flores.

¿Y por qué se conoce a Franklin Gutiérrez como presidente?

Fue por la politización que llevaron en Villa Fátima. (Vino) Luis Fernando Camacho a generar una fractura muy fuerte en Villa Fátima. La división empezó en los Yungas con grupos de choque, todos los sucesos de finales de octubre y principios de noviembre lo han ejercitado en los Yungas.

Don franklin Gutiérrez ha sido elegido en 2015 y de acuerdo con nuestros estatutos, la vigencia es de dos años, es decir hasta 2017, pero de manera ilegal se ratificó hasta 2019. Pero las regionales organizamos una asamblea en la plaza Villarroel el 15 de junio de 2019 y se convocó a nuevas elecciones y el 31 de julio gana doña Elena Flores, pero Franklin desobedeció esas elecciones, no aceptó y de manera ilegal él se hacía llamar presidente y luego también ilegalmente (posesionaron) a don Armin Lluta, pero previo a eso hubo una demanda entre Elena y Franklin y el Amparo Constitucional y ahí ganó doña Elena Flores.

De esa corriente es Lluta y don Freddy Machicado, quien ha sido elegido por un Comité de Autodefensa, tipo cabildo en la calle y eso no existe en nuestra normativa. Por eso tenemos dos dirigencias. Una que goza de legalidad, legitimidad y otra que vulneró los estatutos pero a fuerza de dinamitazos tiene secuestrada la infraestructura de Villa Fátima.

¿Usted es militante del MAS?

No soy militante. Soy un dirigente que cumple los estatutos de Adepcooca. Si usted revisa en el Órgano Electoral, Arnold Alanez, no figura como militante de ningún partido político.

Pero se lo vio en reuniones con legisladores del MAS y muy cerca de organizaciones del MAS. ¿si no es del MAS, simpatiza con el Gobierno?

A ver, hay una situación. El dirigente siempre tiene que coordinar con las autoridades, no con políticos, sino con autoridades. Para eso tenemos representantes y yo como dirigente debo trabajar en función a mejorar la producción de coca, la comercialización. Cuando me reúno con autoridades hablo esos temas, no hablo temas de campaña. El hecho que no comulgue ideológicamente con el sector de Freddy Machicado, no significa que me identifique con otro sector.

Entonces, ¿cómo se entiende lo que usted prometía al Gobierno con un ejército de cocaleros?

Primera tergiversación de la noticia. En ningún momento he dicho ‘prometemos al Presidente (Luis Arce)’. Siempre he mencionado defender al país porque es nuestro deber constitucional defender la patria ante cualquier intento de desestabilización ya sea interno o externo. Por eso nos sentimos preocupados. Estamos en contra del paro en Santa Cruz porque es el principal consumidor de coca yungueña. (El paro) va a afectar a la familia cocalera porque no se podrá comercializar, va a rebajar el precio y se va a acumular en nuestros mercados. Por eso como dirigentes debemos actuar, hacer alianzas con dirigentes al margen de la afinidad ideología-política, yo debo coordinar con dirigentes para hacer alianzas y no permitir una ruptura del orden constitucional.

¿Para usted, en 2019 hubo golpe de Estado?

Sí. Lo que pasó fue una ruptura del orden constitucional y eso fue golpe de Estado. Desde que fue posesionada Jeanine Añez, en los Yungas se implantó la dictadura sindical porque de manera ilegal hicieron resucitar al dirigente Franklin Gutiérrez.

¿Por eso convocó a El Alto?

No podemos permitir que se repita esta historia oscura para familia cocalera, por eso hemos convocado a la juventud paceña, al pueblo revolucionario de El Alto, al león dormido que tiene que despertar porque no queremos otra crisis económica y política.

¿Su postura no contradice el artículo 5 del Estatuto de Adepcoca que dice que es una organización apolítica?

Si Arnold Alanez estaría diciendo ‘que viva Creemos, que viva Comunidad Ciudadana o que viva el MAS o voy a defender a fulano o sultano’, ahí estaría vulnerando el artículo 5 de nuestro Estatuto. Lo que Arnold está buscando es el respeto al orden constitucional.

¿Qué piensa de los dirigentes que están en la cárcel?

Lo que cometieron esos supuestos dirigentes, en materia jurídica, son delitos flagrantes. Robaron, vejaron niñas, mujeres, adolescentes, ahí adentro hubo violaciones. Saquearon e incendiaron un inmueble privado, usaron explosivos de forma indiscriminada. Han querido quemarnos vivos.

¿Se refiere a abusos, violaciones sexuales?

Por eso le digo vejámenes. No puedo hablar con detalles las cosas que han pasado, pero me gustaría que hable con las victimas que están con traumas psicológicos.

¿En las acusaciones contra los dirigentes está la comisión de estos delitos?

Seguramente si. Hay denuncia de las víctimas, hubo más de 40 declaraciones de mujeres y otra cantidad similar de varones que han sido víctimas de agresiones graves y gravísimas. Tenemos fotos y videos donde se los ve claramente al señor Freddy Machicado y al señor Cesar Apaza llamando a la gente.

¿El mercado de Villa El Carmen ya está en pleno funcionamiento, volvió a abrir sus puertas y está al 100%?

El daño entre el robo de coca y de patrimonio de la institución asciende los tres millones de bolivianos sin cuantificar el daño material. Estamos en precarias condiciones, tenemos toda la infraestructura dañada, no hay un vidrio que se haya salvado, se robaron todo.

¿Cómo está el proceso de legalización del mercado?

Jurídicamente nuestro mercado goza de toda la legalidad en apego a la Ley de la Coca. La prensa y ellos (la dirigencia de Machicado) con mentiras han generado una línea discursiva para decir que es ilegal pero sí goza de legalidad. La resolución 068 de 2021 trasladó el mercado de coca a Kalajahuira, pero el mercado de Villa Fátima nunca dejó de funcionar porque está en apego al artículo 24 (de la Ley 906).

En la Ley General de la Coca 906 no especifica el lugar del mercado de la coca. Reconoce en La Paz a Adepcoca y en Cochabamba al mercado de Sacaba (...), el mercado autorizado está en Villa Fátima y el mercado legal está en Villa El Carmen.

Entonces, según esa explicación, ¿usted dice que ambos mercados son legales?

Podría ser.