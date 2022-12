La defensa del gobernador cruceño, Fernando Camacho, y la bancada de Creemos afirmaron que la salud de la autoridad es delicada y que existe un riesgo de vida inminente, por lo que exigen a la justicia y al Gobierno que permitan su traslado a un hospital.

“La salud del Gobernador ya se encuentra en un estado delicado, hay riesgo inminente de vida. Hace 48 horas se debió administrar este medicamento y hasta el momento no hay las condiciones”, dijo el senador y médico Henry Montero.

Desde la Gobernación de Santa Cruz se informó que Camacho presenta un delicado estado de salud porque padece de “hipoglobulemina variable del adulto: deficiencia selectiva de las inmunoglobinas IgC”. Para su tratamiento se requiere atención en un hospital para aplicarle sus medicamentos.

El abogado Carlos Ledezma denunció que desde que fue llevado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) no fue sometido a ninguna valoración médica. Ni siquiera se cumplió el protocolo básico en pandemia como es el uso de barbijo. “El juez no ha considerado ninguno de los certificados médicos que se han presentado (...) No se ha permitido que se le administre un suero”, dijo Ledezma.

En tanto, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró a los medios estatales que de acuerdo con el examen médico que se le realizó en Chonchocoro, el Gobernador cruceño “estaría totalmente fuera de riesgo”. Ayer, una delegación de la Defensoría del Pueblo fue a visitar a Camacho e informó que la autoridad dijo que “toda asistencia médica se realice a través de su abogado”.