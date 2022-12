Alertan varias irregularidades en caso Las Londras y apelarán la liberación de un implicado

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se apelará la decisión del juez de Guarayos, Roberto Cruz, que liberó al último involucrado en el caso Las Londras, en una audiencia virtual de cesación a la detención preventiva. La diputada de Creemos, María René Alvarez, advirtió que hay varias irregularidades en este proceso, razón por la cual varios implicados son liberados.

“Nosotros, como Ministerio Público, vamos a interponer los recursos correspondientes a esa decisión que no compartimos con la autoridad judicial”, dijo Lanchipa.

El último involucrado de nombre Nelson R. estaba recluido en la cárcel, sin embargo, tras la determinación del juez Cruz, será liberado y cumplirá con medidas sustitutivas a la detención preventiva.

Anteriormente fueron liberados Ever Sixto C. y Paulino C., sindicados de secuestrar, torturar y usar armas de fuego contra policías, periodistas y otros civiles. Aún queda pendiente la audiencia de medidas cautelares de Martín T. y Nicolás R., programada para el 1 de diciembre.