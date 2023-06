El 31 de mayo de este año se reveló que la Administración de Aduanas de España incautó de 478 kilos de cocaína en un vuelo procedente desde el aeropuerto de Viru Viru en Bolivia. La carga de droga fue encontrada en un avión alquilado por la estatal Boliviana de Aviación (BOA).

El 5 de junio la Fiscalía y efectivos de la Felcn también intervinieron el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz.

Las investigaciones buscan esclarecer cómo un cargamento de casi media tonelada de cocaína fue enviado a España.

Al menos nueve personas se encuentran con detención por este caso: la funcionaria de Seguridad de BOA Gabriela O.; el oficial de la Felcn encargado de canes del aeropuerto de Viru Viru Carmelo C. C. G.; el oficial de seguridad civil Juan Carlos V. R.; y los funcionarios de BOA Jorge W. D., Diego V. U., Freddy Ch. G. y Lenny R. L; además de dos personas del courier ‘José María’, Ronald Marcelo C. y Maribel R. A.