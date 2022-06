$!“Amor, estoy en peligro”: el último mensaje de uno de los policías acribillados devela un ataque previo

“En un momento pensé que aquí me destrozan, pero gracias a Dios no pasó a mayor, pero no teníamos comunicación. Viví el peor susto”, relató el uniformado.

Cinco minutos después, Olano le indica a su esposa que se encuentran a salvo, pero que no tienen buena cobertura.

Ante la pregunta: “¿pero quién les atacó?”, el uniformado no responde, pero envía un último mensaje a las 16.00: “Te quiero mucho”.