“Nos enteramos de forma extraoficial de esta ampliación, la que aún no le fue notificada a la expresidenta. Esto agrava el conflicto de competencias, porque se está procediendo como en el caso Senkata, en el que aún están pendientes dos recursos, uno por inhibitoria y otro es una apelación que nosotros presentamos contra la resolución del juez Marco Antonio Amaru, que se declaró competente para juzgar en la vía ordinaria a una expresidenta constitucional”, explicó la abogada Añez, Norka Cuellar.

Según la explicación de Cuellar, este recurso debe ser dirimido en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y no ser tratado en un juzgado cautelar, por una autoridad inferior, “que hace de juez y parte”. La jurista manifestó que de manera “oficiosa”, Amaru primero se declaró competente para procesar a Añez en la vía ordinaria, la decisión fue apelada y sin que se haya realizado una audiencia en una sala penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, el juez ya solicitó el expediente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desde donde se lo enviaron, explicó la jurista.

El abogado Alaín De Canedo, parte de la defensa de Añez, señaló que el envío del expediente fue realizado por el magistrado del TSJ, Edwin Aguayo, que, a nombre de los otros ocho miembros de sala plena respondió el pedido de Amaru y le entregó el expediente.

Sin embargo, este martes el presidente del TSJ, Ricardo Torres, señaló que aún no recibieron la autorización para entregar el expediente del caso Senkata a Amaru. “Nosotros no hemos podido aperturar nuestra competencia jurisdiccional en tanto no hemos recibido la autorización del juicio de responsabilidades de parte de la Asamblea Legislativa”, sostuvo Torres, según una nota de la ANF, cuando el magistrado se le consultó si Añez será juzgada en la vía ordinaria.

No obstante, según una fotografía que circuló en redes sociales, el expediente que tiene una carátula amarilla, como lo usan en el TSJ, figura entre los de carátula roja, usados en el juzgado cautelar de Amaru y probaría la denuncia de los abogados de Añez. El hecho deja en duda la legalidad en el actuar del magistrado Aguayo.