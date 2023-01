La expresidenta Jeanine Añez pide al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que asuma competencia para un juicio de responsabilidades, en virtud al pronunciamiento de su titular, Ricardo Torres, quien hace días invocó a los jueces a que no se sometan el poder y asuman con dignidad el riesgo por sus decisiones acordes a lo que establece la Constitución Política del Estado.

“Ante el hecho de que los jueces no están cumpliendo las reglas y las normas establecidas a efectos de determinar la competencia del juez para juzgar a una expresidenta, estamos acudiendo al TSJ para que conmine u ordene a esos jueces detener sus actuaciones”, señaló el jurista.

La anterior semana el presidente del TSJ, Ricardo Torres, consultado sobre el caso del gobernador Luis Fernando Camacho, aclaró que no puede referirse a temas específicos, por lo que se limitó a emitir una recomendación a los jueces.

“Recomendar a los jueces del Estado Plurinacional que actúen con absoluta independencia. No debemos, no podemos, no tenemos que someternos ante ningún poder económico político religioso o de otra índole”, dijo Torres en contacto con Erbol.