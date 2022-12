La exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sossa, se pronunció sobre la investigación en su contra por el caso Ítems fantasmas y aseveró que ella no se responsabilizará de algo que no cometió ni se someterá a un juicio abreviado.

“Yo nunca me voy a achacar de algo que no hice, no me voy a someter a un procedimiento abreviado”, dijo Sosa, quien a través de su abogado Jerjes Justiniano hizo conocer su posición en este caso.

El jurista señaló que lamentablemente en Bolivia se utiliza la detención preventiva como un medio de chantaje, los fiscales meten preso a la gente para extorsionarla.

“El claro ejemplo es lo que han hecho con Sandra Velarde, porque le han dicho que si ella firma el proceso abreviado se va a su casa”, es un engaño, señaló Justiniano de acuerdo con un reporte de Red Uno.