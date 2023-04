Además, calificó como un precedente “nefasto” el uso “arbitrario” de la justicia contra la libertad de prensa, no sólo porque no se sometió este caso ante un Tribunal de Imprenta, sino porque -considera- se echó sombra a un hecho de violencia de género poniendo atención en las fotos publicadas y no en el delito cometido por una exautoridad pública.

Los periodistas de estas asociaciones del país califican como un “vergonzoso desatino” el hecho de que los vocales hayan utilizado un sistema de inteligencia artificial en este proceso, “evidenciando la irresponsabilidad, ignorancia e ineptitud en el análisis, conocimiento e interpretación de un proceso elemental y mostrando una vez más la debacle total del sistema de justicia en Bolivia”

“Es lamentable e inaceptable la ligereza con la que el vocal Jimmy López que, además de admitir una causa que no correspondía ser procesada por la vía penal, justificó su accionar aduciendo que “esto sólo ha sido un globo de ensayo”, al referirse al uso de un robot para juzgar a los periodistas”, señala el pronunciamiento de la ANPB.

Exigen al Gobierno ser coherente con su discurso de respeto a los derechos de los periodistas y aseguran que este caso también será denunciado ante las instancias internacionales de derechos humanos.