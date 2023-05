“Me da tanta pena dejarlos... me cuesta una enormidad, pero creo que la decisión tomada es la voluntad de Dios para conmigo”, refiere parte de la carta, que al momento está en investigación la veracidad de la misma.

En las últimas horas, se difundió este lunes la segunda parte de carta atribuida al interventor del ex Banco Fassil, Carlos Colodro, quien murió presuntamente tras caer del piso 15 del edificio ubicado en la avenida San Martín, la noche del 27 mayo en Santa Cruz.

“Dios tiene los tiempos exactos en tu vida, y este es el mío. Hermanos queridos ya no les haré sufrir más... Adiós. Solo me adelanto un poquito”, señala el documento.

Y finaliza describiendo que es un sábado lluvioso, haciendo referencia al día de su deceso.

Respecto a la carta, Jorge Valda, abogado de la familia de interventor, señaló que los hijos del fallecido no creen que sea la carta de su padre, por eso, se está a la espera de los resultados de las pericias grafológicas y grafotécnicas.

“No es la forma de escribir, no es la forma de expresarse de su padre, no es una forma en la cual se hubiera despedido, hay cosas que no tienen ni siquiera lógica, tampoco sentido”, mencionó.

Además, el abogado cuestionó al Ministerio de Gobierno porque, en su criterio, incurre en una “injerencia” en las labores investigativas que lleva adelante la Fiscalía.

Dijo que esa cartera de Estado accedió a la carta atribuida a Colodro antes que la Fiscalía, los investigadores y la familia del fallecido. Exigió se esclarezca cómo se obtuvo ese manuscrito.

Para Valda existe una inconsistencia en la forma en que el Ministerio de Gobierno obtuvo la carta. Explicó que el cadáver de Colodro fue retirado a las 23:00 del sábado y en ese mismo momento quedaron precintados los predios del edificio Ambassador. Sin embargo, señaló que, durante la inspección ocular del domingo, aparecen los registros de que el precinto se hubiese hecho a las 02:00 de la madruga.

Valda exigió se investigue a quiénes se quedaron después de 23:00 en el lugar del hecho y la razón por la que el Ministerio de Gobierno obtuvo primero la carta.

Carlos Colodro murió el pasado sábado, se presume que cayó del piso 15 del edificio Ambassador, donde está una de las oficinas de la ex Banco Fassil, aunque las circunstancias del hecho aún deben ser esclarecidas.

Pedirán a la CIDH medidas cautelares

Valda anunció que se solicitará medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la familia y abogados del interventor del ex Banco Fassil,

“Se ha tomado la determinación de acudir a la CIDH, de pedir medidas cautelares para los hijos y los abogados”, adelantó.

El jurista ve necesario esa medida porque considera que existe riesgo y una situación de inseguridad en esta investigación. Además, denunció que recibió amenazas en esta jornada vía llamada telefónica.

Indicó que le recomendaron contratar seguridad personal, pero que no ve necesario, además de que no tiene la capacidad de cubrir ese aspecto.