Aparecen más víctimas del taxista acusado de violación, robo y estafa en Sacaba

Las imágenes que se difundieron a través de los medios de comunicación y por las redes sociales permitieron que nuevas víctimas se sumen a la denuncia en contra de Michael S. C., de 31 años, el taxista acusado de abuso, violación, robo y otros cometidos en Sacaba, Cochabamba.

“Le presté mi auto y desapareció, me llama a la semana diciendo que estaba en Oruro, que me lo va a traer pronto, de ahí ya nunca más me contestó la llamada, después de un mes casualmente lo encuentro aquí en Cochabamba y mi auto en la autoventa”, declaró una víctima a Unitel.

Los afectados solicitarán que el acusado sea enviado al penal de El Abra con detención preventiva.

Este hombre fue aprehendido luego de ser identificado como el presunto autor de múltiples abusos y violaciones contra menores de edad, a quienes ultrajaba haciéndose pasar por taxista.

El acusado fingía que una de sus llantas se había pinchado para después abrir la puerta trasera de su vehículo, donde procedía a amenazar a sus víctimas con un arma blanca para después cometer los vejámenes.