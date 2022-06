Apelan fallo de traslado de Nallar y Evo dice que Felcn no vigiló sus viajes

Después de calificar como una “chicanería” el recurso que presentó la defensa legal de Misael Nallar para que sea trasladado de Chonchocoro a Palmasola, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció que se apelará el fallo judicial que valida esa solicitud mediante los equipos jurídicos de la Policía y Régimen Penitenciario.

“Los del equipo jurídico de la Policía, quienes son los que se constituyen en parte denunciante, están analizando cuál será la estrategia que van a utilizar para que se deje sin efecto esa decisión del juez y Nallar continúe en Chonchocoro”, confirmó Ríos. Abogados de la Dirección de Régimen Penitenciario (DGRP) también trabajan para apelar el fallo judicial.

Nallar está detenido por ser el principal acusado del asesinato de tres policías en Porongo, ocurrido el 21 de junio.

Ríos confirmó que el sábado, unas horas después que Nallar fuera recluido en el penal de Chonchocoro, su defensa presentó un amparo ante un juez. “Alegando esas chicanerías de los abogados de que está en riesgo la vida de Nallar en Chonchocoro, su defensa solicitó a un juez el traslado a Palmasola y el juez ha concedido la tutela y ha dispuesto aquello, pero los equipos jurídicos ya están trabajando para apelar”, precisó Ríos.

Según la autoridad, hasta ayer, la DGRP no había sido todavía notificada. “Hay dos elementos, primero, Régimen Penitenciario no ha sido notificado, por lo que su equipo jurídico está trabajando en las estrategias para que no pueda concretarse (el fallo) respetando siempre el debido proceso y, por otro lado, ya hubo un voto resolutivo por parte de los privados de libertad de Palmasola que rechazan la presencia de Nallar por su peligrosidad”.

El sábado, el director de la DGRP, Juan Carlos Limpias, garantizó la seguridad de Nallar en Chonchocoro.

Pese a que Ríos afirmó que la decisión judicial de la defensa de Nallar pide que sea trasladado a Palmasola porque su vida estaría en riesgo en Chonchocoro, se conoció un certificado médico que dice que Nallar “sufre de gastritis, hipertensión arterial secuelas del Covid-19, motivo por el que debe ser sometido a controles y tratamientos permanentes por lo delicado de su situación de salud”. La defensa arguyó que la “detención preventiva debe cumplirse en el recinto penal donde se tramita”, es decir, Palmasola.

La acción de libertad pide “que se remita el expediente procesal completo a objeto de tener mayores elementos para que su autoridad (Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz) pueda fundar y valorar su resolución”.

“Nallar viajó sin control”

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, puso en tela de juicio la transparencia en las investigaciones sobre el caso de Misael Nallar y cuestionó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que, a su juicio, no controló los viajes que hizo el sospechoso después del 21 de junio.

“Lo que debemos preguntarnos, por ejemplo: ¿cómo es posible que este señor Nallar, al día siguiente del asesinato, viaje de El Trompillo hasta San Joaquín y vuelva? Yo, cuando viajo de acá a Chimoré viene Umopar, vienen con perros. Su tarea (es) que nos controlen, pero sin control viajó (Nallar). Levanta mucha sospecha”, indicó ayer Morales en Kawsachun Coca. La Unidad Móvil de Patrulla Rural (Umopar) depende de la Felcn.

“Algo está pasando dentro de la Policía”, insistió Morales.

Del Castillo reaparece

A raíz del caso Nallar, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó ayer que fue relevado en un 100 por 100 el personal de la Felcn de Santa Cruz. La autoridad, que solo había emitido dos tuiters el miércoles y el sábado, sobre el caso en Porongo, reapareció ayer en la ciudad de La Paz.

“Moros y cristianos han sido básicamente replegados de la Felcn de Santa Cruz. Hemos replegado al cien por ciento del talento humano de la dirección departamental de Santa Cruz”, aseveró Del Castillo. El sábado se conoció que el teniente coronel Miguel Ángel Burgoa asumió como nuevo director departamental de la fuerza antinarcóticos de Santa Cruz, en reemplazo de Herland Portanda.

Del Castillo reapareció, pero desde el mismo MAS observaron su ausencia en el caso Nallar. “Expresamos nuestra llamada de atención, nuestra preocupación a nuestro Ministerio de Gobierno. Ojalá que de alguna manera algunos cambios pueda sufrir (este ministerio)”, sostuvo el senador Leonardo Loza.

Y el senador de Comunidad Ciudadana Santiago Ticona observó también su ausencia. “El ministro está con perfil bajo y eso genera varias susceptibilidades”,enfatizó el opositor.