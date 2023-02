“Son una organización criminal y se tiene que averiguar quién los financia, porque no es un hecho aislado. Ahí hay 150 avasalladores, se tiene que averiguar quién los mantiene, quién les da de comer, el lunes entraron en camionetas y camiones, todos armados”, señaló Aguilera en contacto con Unitel.

“Esto significa que ellos tienen capacidad de tener armas, es imposible competir con ellos, nosotros no somos del orden público para defendernos. No se puede quedar en la impunidad esto, estamos a dos semanas de cosecha y si no logramos hacerlo, vamos a quedar en la quiebra, el Gobierno tiene que dar seguridad jurídica”, enfatizó.

La provincia Guarayos es el epicentro del avasallamiento, la mayoría de las propiedades privadas están tomadas por grupos irregulares, entre ellos están predios de Las Londras. Lo que ocurrió en Santagro, que está cerca la provincia Santiesteban, sólo es una parte, mencionó el apoderado, dando cuenta de lo que sucede en la región cruceña.