La jueza Bacarreza mantuvo su acusación contra la secretaria del juzgado a quien responsabilizó por el extravió de casi un centenar de expedientes.

“Están vulnerando mis derechos, quieren callarme, no me voy a callar en ningún momento lo que está pasando; en su debida oportunidad yo he denunciado esta situación para que la autoridad tome cartas en el asunto, en el juzgado ha habido irregularidad por la secretaria no por mi persona”, manifestó.

En febrero de 2022 se conoció que Bacarreza tenía 90 denuncias en su contra, entre disciplinarias y penales, por retardación de justicia, resoluciones ilegales e incluso torturas contra los litigantes, en un cuarto que tenía en su despacho.