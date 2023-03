El viceministro de Defensa del Consumidor y Usuario, Jorge Silva, indicó que desde este viernes iniciaron con los controles en todo el país sobre la venta de dólar, para evitar que se cometa el delito de agio y especulación.

“Estos controles los vamos a hacer desde hoy en todo el país y vamos a pedir el apoyo de la Policía, en el caso que amerite. Cuando evidenciemos que haya gente que esté vendiendo por encima del precio oficial, están atentando contra la economía del país, contra la economía de la población y eso no lo podemos permitir, ya el Gobierno señaló que el tipo oficial no se moverá, es decir no habrá un incremento”, afirmó.

Mencionó que hay personas que están haciendo filas en oficinas del Banco Central de Bolivia (BCB) con el fin de adquirir a 6,96 el dólar y luego lo comercializarlo o cambiarlo por encima de 7 por dólar, algo que no se va a permitir.

“Entre ayer en la tarde y esta mañana en la Obelisco hemos recibido alrededor de 20 denuncias, que se está vendiendo por encima de 7,04, por eso nos hemos dirigido hasta este lugar y verificar (en la Obelisco)”, afirmó.

Silva convocó a la población a denunciar estas irregularidades y pidió a la gente que llame a la línea gratuita 800100202 o se apersone hasta las oficinas del Ministerio de Justicia, en pleno paseo del Prado para presentar su denuncia.