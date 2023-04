“Lo que sucedió en el ejercicio es que se dieron mucha cuerda los propios cadetes, porque en el ensayo deben calcular hasta dos metros antes de caer. Entonces, esa maniobra de darse la cuerda ha fallado, no estaban mal las cuerdas, sino que personalmente el cadete dio mucha cuerda”, señaló el jurista ante la consulta de quién es el responsable del incidente.

Argumentó que su defendido comunicó a los cadetes sobre la suspensión del ejercicio del descenso de la palestra o conocido también como el “salto de la muerte”, algo que no hicieron caso.

“Esa orden no ha sido cumplida, se ha transmitido por radio a que no salten, porque precisamente no habían practicado ni había medidas de seguridad. El capitán que estaba a cargo ha ordenado en tres oportunidades la suspensión del acto, pese a ello, es una arbitrariedad cometida por los cadetes”, insistió Maldonado.

Mencionó que el proceso que se investiga fue sido abierto de oficio por el delito de lesiones culposas y que en horas pasadas se cambió a lesiones gravísimas. El uniformado de grado capitán está a la espera de su audiencia cautelar que fijará un juez.

Según fuentes oficiales, el teniente P. Q. sería la persona que le habría ordenado saltar a uno de los dos cadetes que sufrieron el accidente, y que su voz sería la que se escucha en el video difundido en los últimos días en redes sociales y medios.

Se tiene previsto que, para esta tarde declare un segundo instructor militar por el mismo caso.