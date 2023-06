Polémica El jueves, el nuevo ministro de MMAyA, Rubén Méndez, aseguró que Valda presentó su renuncia y que la misma sería aceptada. Sin embargo, horas después Valda salió a aclarar la situación. “Sigo siendo viceministro, no he presentado la renuncia y por supuesto el hermano ministro Rubén Méndez nos ha pedido cargos a disposición. Pero quiero aclarar que no he presentado ninguna renuncia y yo sigo como viceministro de Agua Potable haciendo gestión, pero seguramente están haciendo evaluaciones”, declaró.

Hecho El viceministro Valda fue detenido anoche a las 21:30 y en las próximas horas se definirá su situación jurídica.