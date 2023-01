Arce da inicio a las tareas de erradicación con la meta de eliminar 10 mil hectáreas de coca excedentaria

Dijo que el trabajo se hará en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía, en consenso con las comunidades campesinas productoras de la hoja sagrada del Chapare, en Cochabamba, y en los yungas, en La Paz.

Mencionó que en 2021 se fijó la eliminación y racionalización de 9.000 has y se llegó a superar las 9.467 has, mientras que, en 2022 se proyectó llegar a las 10.000 has, pero el volumen también fue superado con 10.260 has.