Arnold Alanes: “Podrán haber ganado esta batalla”

Con un tono de voz que develaba cansancio, el dirigente cocalero afín al MAS Arnold Alanes lamentó ayer la toma violenta y quema del mercado de coca que dirigía en Villa El Carmen por parte de Adepcoca y dijo que pudo haber ganado esta batalla, pero que él seguirá defendiendo los intereses de su sector.

“Lamentamos de verdad ese tipo de accionar de compañeros. En su momento hemos denunciado las intenciones que había, pero vivimos en un Estado donde no hay justicia (...) pero me siento feliz, tengo honor y gloria. Podrán haber ganado esta batalla, pero no han despojado mi vida, mientras Arnold respire, siempre va a estar en la lucha constante”, dijo Alanes a Erbol.

Ayer, después de seis semanas de un conflicto y protestas cotidianas de cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) La Paz y tras realizar una marcha desde los Yungas, los productores tomaron de forma violenta el mercado paralelo ubicado en la calle 1 de Villa El Carmen, lo saquearon y quemaron el interior del predio.

Alanes protestó contra el Gobierno nacional que no “hizo nada” para defender el mercado de Villa El Carmen y aseguró que esta movilización es política y financiada por las “logias”.

“(El Gobierno) deslindó responsabilidades constitucionales, esa es la terminología real porque, imagínese que pase en todas las instituciones lo que pasó hoy, ¿en qué país vamos a vivir?”, cuestionó.

Hasta el cierre de edición, ninguna autoridad del Gobierno se pronunció sobre la toma y quema del mercado paralelo. La última declaración del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy Gonzales, fue la noche del miércoles, cuando se acercó hasta Kalajahuira en busca de un acercamiento con los dirigentes, intención que no tuvo éxito.

Pese a lo ocurrido ayer, Alanes anunció que se reunirá con su directiva para evaluar lo ocurrido y no descartó que pueda convocar a una asamblea o incluso una movilización.

Adepcoca

La dirigencia de Adepcoca y sus bases en una asamblea emitieron una resolución de 10 puntos, entre los que están: exigir el reconocimiento por decreto del mercado de Villa Fátima y que se destituya a los ministros de Desarrollo Rural y de Gobierno.

En el primer punto piden que el Gobierno reconozca como “único mercado legal de coca” al de Villa Fátima. También piden que no se persiga a los dirigentes y socios que participaron en la marcha que salió el domingo de Yungas.

La destitución de los ministros Remmy Gonzales, de Desarrollo Rural, y Eduardo del Castillo, de Gobierno, es el tercer punto en el pliego de peticiones. Los consideran responsables de la represión de las movilizaciones y el incumplimiento a un acuerdo y la Ley General de Coca, que sólo reconoce un mercado en La Paz.

En otros puntos, los cocaleros de Adepcoca piden erradicar cultivos en zonas rojas y un proceso penal contra el dirigente Arnold Alanes.