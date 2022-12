La Policía Boliviana dispuso el ascenso póstumo del sargento Wálter Huayhua Yujra, asesinado el viernes con cinco disparos de arma de fuego por un grupo de narcotraficantes en el Parque Noel Kempff Mercado, en Santa Cruz.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, descubrió una plaqueta en su nombre y entregó la condecoración al valor a Emiliana Yujra, madre del uniformado, quien con gritos de dolor e impotencia pidió justicia por el asesinato de su hijo.

“Wálter, ¿dónde estás? Salí hijo, por favor. Él me ha prometido que me iba a cuidar hasta la muerte, ahora ¿dónde está?”. Fueron las palabras de la madre de Huayhua, quien no dejó de derramar lágrimas durante el homenaje que se rindió ayer en la Academia Nacional de Policías (Anapol), en La Paz. Además de la mamá del sargento, estuvieron sus hermanos menores, que dijeron que soñaban un día salir vestidos de uniforme junto a él.

Gina Huyahua Quispe, hija del sargento, recibió a nombre de su padre la condecoración al valor. El Comando General de la Policía dispuso el ascenso póstumo del uniformado, de sargento primero a sargento mayor.

“Él (Huayhua) junto a un grupo valeroso de policías (patrulla de 10 hombres) se internaron en la selva (el 13 de diciembre), lugar en el cual narcotraficantes habían instalado su delictiva actividad. En esta delicada labor, luego de cumplir con el patrullaje (el 16 de diciembre) fueron emboscados con un ataque armado, cobarde, artero y lesivo que dañó la integridad de nuestro camarada”, manifestó el comandante general de la Policía Boliviana, Orlando Ponce.

Agregó que el uniformado asumió con valor el trabajo para el cual se había formado. Sin embargo, la hermana del sargento, Isabel, denunció que su familiar no tenía chaleco antibalas y cuestionó las condiciones con las cuales cumplía su trabajo.

Ejemplo

“Es difícil que nos acerquemos a emular el ejemplo que deja el sargento Huayhua. Lo despedimos como un verdadero héroe que dejará su huella y ejemplo en todos nosotros, de aquí hasta siempre. Desde hoy eres un ángel protector de todos aquellos que antes o después estaremos a tu lado. Paz en tu tumba”, concluyó su discurso Ponce.

Por su parte, Del Castillo manifestó que el “acto de heroísmo” por la lucha contra el narcotráfico no quedará en el olvido. Los restos del uniformado fueron velados ayer por su familia y se tiene previsto que el entierro se lleve a cabo este domingo.

Protección al narco

El expresidente Evo Morales cuestionó las circunstancias de la muerte del sargento Huayhua y afirmó que existe una “protección” al narcotráfico.

“Estos son los efectos de la protección a narcotraficantes. Cuando en vez de capturar a delincuentes se dedican a perseguir a dirigentes, descuidan su principal labor, que es la de brindar seguridad al pueblo boliviano”, escribió el jefe del MAS en su cuenta de Twitter, en alusión al ministro Del Castillo, a quien señala por montar casos de narcotráfico en su contra.

“No pasó ni medio año y de nuevo tenemos que lamentar que nuestra Policía sufre otro ataque armado de grupos irregulares vinculados al narcotráfico”, fue otro de los mensajes que publicó Morales. Citó el caso de los tres policías asesinados en Porongo, en junio, hecho en el que se presume que el autor intelectual es Misael Nallar, yerno del narcotraficante Einar Lima Lobo.