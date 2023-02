Desde Régimen Penitenciario informaron que Salinas será cambiado de centro penitenciario en los siguientes días.

Álvaro Salinas tiene 23 años, y es el principal responsable, junto con Luz Maya Rubí P.H., de la muerte del joven Anakin Tancara, crimen registrado en 2021.

Tanto él como su pareja fueron condenados a 30 años de cárcel por el macabro asesinato, en septiembre de 2022. Él cumple la reclusión en Chonchocoro y la joven en la cárcel de Miraflores.

Miltón Tancara, padre de Anakin, pidió a las autoridades judiciales ejecutoriar de una vez la sentencia condenatoria contra los asesinos de su hijo. Detalló que desde el penal de Chonchocoro le confirmaron que Salinas había matado a un compañero de celda.

“Pedir a las autoridades un poco más de cuidado porque estos dos asesinos son gente de cuidado, no es una gente que pueda tener un poco de humanismo. Y no estaba equivocado, ahora (Salinas) ya tiene otra acusación”, señaló Tancara durante una entrevista en el programa Que no me pierda.