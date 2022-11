Asesinos de Anakin alistan su boda; el padre teme un plan

Mientras los asesinos de Anakin Tancara, Luz Maya Rubí Peralta Huayhua (de 21 años) y Álvaro Roberto Salinas Paredes (24), preparan su boda con el visto bueno de la justicia. Milton Tancara, el padre del joven cruelmente asesinado, expresó su asombro por el “cinismo” con el que los dos sentenciados hacen planes después de descuartizar a su hijo y alertó a la justicia, a la Policía y al Gobierno que tengan “cuidado” porque presume que por debajo los asesinos tienen planes de fuga o de evadir su condena.

“Quiero dar una alerta a la Policía, a los centros penitenciarios y a los custodios; que tengan mucho cuidado (...) como los dos ya saben cuál es su futuro, tienen dos planes: el plan A es (que cuando se casen) pedirán la visita conyugal y en una de esas podrán realizar una fuga; el plan B es embarazarse y utilizar ese estado para pedir privilegios, como la detención domiciliaria. Yo creo que están planificando una de esas cosas”, afirmó Tancara a Página Siete.

El 21 de noviembre se conoció que Peralta y Salinas, ambos sentenciados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el macabro asesinato de Anakin Tancara, solicitaron permiso para realizar los trámites para su matrimonio civil porque pretenden “continuar con un proyecto de vida común entre ambos de forma sostenible”, se lee en la solicitud que ambos hicieron al Tribunal Tercero de Sentencia en lo Penal de la ciudad de El Alto. El pedido fue aceptado por ese juzgado y ayer los dos salieron con el permiso judicial: la mujer salió de la cárcel de Miraflores y él de Chonchocoro para realizar sus trámites nupciales.

Al respecto, el padre de Anakin -con la voz entrecortada- manifestó su indignación por la intención de ambos de casarse y planificar una vida en común sin que al parecer les pese la condena por asesinar a su único hijo.

“Ojalá les vaya bien, ojalá les vaya bien... pero mi hijo tenía que estar caminando, estudiando, no estar pudriéndose en el cementerio. ¿Quién se cree que es esta asesina para poder decidir sobre la vida de otra persona? En todo el juicio oral esta mujer no ha mostrado ni una pizca de remordimiento, es más, antes de que la jueza del Tribunal Tercero de Sentencia le lea su condena, le preguntó ¿qué espera usted? y ella dijo ‘tanto barullo por la muerte de un hombre’. ¿A una persona con esas características le dan beneficios?”, cuestionó Tancara.

Según el padre de Anakin, la asesina de su hijo, Luz Maya Rubí Peralta, es la que planifica todo este proyecto del matrimonio para lograr beneficios que le permitan evadir la condena de 30 años.

Recordó que el resultado de un examen de criminalística evidenció que esta mujer tiene la capacidad de mentir sin inmutarse y manipular, en especial a su cómplice.

“Este muchacho (Álvaro Roberto) no sabe que le están utilizando, ha sido utilizado para matar a mi hijo y ahora también lo están utilizando, quizás para una fuga o quizás para embarazarse porque esta muchacha (Luz Maya Rubí) no quiere a nadie (...) ella no tiene ningún remordimiento de lo que hizo”, afirmó Tancara. Anakin fue asesinado el 31 de agosto de 2021.