“Me dijeron ‘la mochila, la plata’ y cuando me estaba levantando me dieron una patada”, relató la víctima, quien en un principio creyó que se trataba de una broma.

Los atracadores no tuvieron compasión con sus víctimas. En el video se observa cómo golpean a uno de los trabajadores y a otro le dan una patada en el rostro. El hecho se registró el martes pasado, a las 19.00, reportó la Red Uno.

Uno de los trabajadores indicó que de los tres antisociales, dos tenían el rostro oculto con cascos de motocicleta, mientras que el tercero tenía un uniforme camuflado y gorra. Los atracadores les dijeron que eran policías. Aparte de llevarse el dinero, sustrajeron herramientas y celulares.

“A mí me siguieron y me encañonaron al entrar (a la empresa), todos pensábamos que eran amigos míos y que estaban jugándonos una broma, así que no le dieron importancia y cuando preguntó dónde está el dinero, lo patearon a mi tío”, relató el sobrino de la víctima, quien realizó el cobro del dinero minutos antes.

Especificaron que el dinero estaba en una mochila y que fue recogido de otra sucursal, de donde posiblemente les hicieron el seguimiento y apenas llegaron a la otra tienda les robaron. Aquello hace pensar que el atraco fue planificado desde hace días.