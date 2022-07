Atracan a dos viajeros que ingresaban a un alojamiento de Cochabamba

Cinco atracadores acorralaron a una pareja de turistas que intentaba ingresar a un alojamiento en Cochabamba. La escena quedó grabada en una cámara de vigilancia y quienes vieron el momento no pudieron evitar el ataque.

Lo sacaron del lugar y lo golpearon; mientras tanto, otro intentó robarle la mochila a la mujer, la jaló y arrastró por todo el piso hasta que la joven soltó sus pertenencias.

El encargado del alojamiento relató a la red Uno que el encargado del turno nocturno presenció el hecho e intentó ayudar a la pareja armado con un palo, pero fue amenazado.

“Al escuchar los gritos de los viajeros reaccionó a través de una ventana que nosotros tenemos. No pudo bajar ya que no le dio el tiempo, pero debido a que intentó defender a las personas recibió amenazas de los antisociales (...) Ahora se encuentra temeroso, este no es el primer hecho de esta naturaleza”, citó el portal.