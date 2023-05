“Escuchamos los disparos, todo parece indicar que eran ladrones que se estaban escapando. Al salir, no me percaté que era mi sobrino que estaba afuera y menos que estaba herido. Veo que atraparon a uno de los delincuentes, pero no sé si es el que disparó a mi sobrino”, contó el tío, citado por la Red Uno.

La madre afirmó que escucharon los disparos. “Eran dos ladrones (...). Cuando le bajé el pantaloncito vi que su nalga sangraba, ahí le llegó la bala (...) Uno manejaba y otro disparaba, es lo que yo vi”.

La molestia de los vecinos fue tal que trataron de atacar al delincuente que estaba a bordo de la patrulla. De inmediato, el motorizado tuvo que salir casi huyendo del lugar para evitar un linchamiento.