Contradicciones con Régimen

Hoy, luego de conocer el informe del Ministerio Público y solicitar una entrevista, Página Siete trató de comunicarse varias veces con Laura, sin embargo, el funcionario no atendió las llamadas.

El informe del fiscal contradice la versión que dio el lunes Laura sobre la muerte del recluso y la situación de otro herido en la misma sección. El director aseguró en varias oportunidades que el cuerpo de Jhonny R.P. no presentaba lesiones, que antes de su muerte, éste solo dijo que sentía mareos y su muerte se dio de forma sorpresiva por la madrugada del lunes.

“A la hora del llamado de lista (de reclusos en San Pedro) a las 18:00, el privado de libertad (que luego falleció) se encontraba en el lugar. El mismo refería que se encontraba con mareos. Se le preguntó si sufrió algún daño, golpe, caída, no indicó nada; se lo llevó a observación en el área de salud y en horas de la madrugada falleció (...) Con una revisión superficial (que se hizo al cuerpo del interno), él no tenía un hematoma, apuñalamiento, no tenía heridas, es por eso que no se lo lleva de emergencia al Hospital de Clínicas”, declaró Laura en puertas del penal de San Pedro.