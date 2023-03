Un grupo violento que tomó por la fuerza el predio Santagro, en Santa Cruz, golpeó y amenazó con un cuchillo a un periodista, un camarógrafo y al conductor del equipo de Red Uno. Los atacantes interceptaron al equipo de prensa en la carretera, les robaron la cámara y dos celulares. La dirigencia de la prensa denunció que suman más de 50 agresiones a la prensa desde el caso Las Londras, que ocurrió en 2021.

El ataque de ayer se registró luego de que el equipo de prensa se dirigió hasta el hospital de esa región en busca de información sobre las personas fallecidas por el enfrentamiento que ocurrió el miércoles.

Los agresores pincharon las llantas del vehículo de los periodistas y los obligaron a salir del lugar. Los amenazaron por realizar la cobertura del avasallamiento en ese predio privado.

“Estábamos haciendo la cobertura en el Hospital de San Pedro, cuando el padre de una de las personas que falleció en los enfrentamientos de Santagro vino y me acogotó. Me tomó de la camisa y me preguntó por qué estaba grabando. Luego vino otra persona que también me agredió y ya la gente del lugar se me acercó y comenzó a insultarme, por ello decidí retirarme”, relató el periodista de la Red Uno Joaquín Matías.

Dijo que salió corriendo del lugar ante las violentas agresiones, pero a tres cuadras del hospital el equipo de prensa fue interceptado por personas que estaban en motocicletas que se encargaron de bloquear el paso. Les pidieron entregar el celular y que borraran todas las imágenes. Dijo que luego cuando ya estaban a punto de salir de San Pedro, en plena carretera, nuevamente los interceptaron en otra camioneta y en motocicletas. Contó que los amenazaron con cuchillos en mano.

“Al conductor de la movilidad le pusieron un cuchillo en el cuello y le quitaron el teléfono celular. Al camarógrafo lo obligaron a que entregue su celular, también le colocaron un cuchillo en el cuello. Nos quitaron la cámara”, relató el periodista cruceño.

La agresión se registró un día después del enfrentamiento ocurrido en el predio de Santagro, cerca a Las Londras. Un reporte preliminar da cuenta de dos personas fallecidas y tres heridas. Ni el Gobierno ni la Policía se pronunciaron, pese a la insistencia de la prensa.

Roberto Méndez, ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, dijo que las personas encapuchadas, armadas y que secuestraron a los periodistas continúan operando “sin Dios ni ley”. “Han vuelto a cometer el avasallamiento de esas tierras y de nuevo volvieron a actuar contra la integridad de un colega en un hecho flagrante contra la libertad de expresión”.

Denunció que desde el ataque a los periodistas en Las Londras, el 28 de octubre del 2021, sólo prevalece la impunidad. “En este periodo tenemos contabilizadas más de 50 agresiones. Nosotros abrimos procesos judiciales en 14 casos y cuatro procesos disciplinarios contra la Policía. Sin embargo, la palabra que resume todo es impunidad, porque no tenemos ningún resultado”, declaró.

En junio del año pasado, el juez del caso Las Londras benefició a los dos principales acusados con detención domiciliaria, sin custodia policial y sin tomar en cuenta su peligrosidad.

Méndez dijo que el caso de Las Londras se “va a reiniciar” porque los principales acusados están en libertad. “Anoche (el miércoles) y hoy (jueves) vimos que uno de los involucrados aparece como implicado en esta nueva toma”. El dirigente indicó que se reunirán con la CIDH “porque no consiguieron justicia y sigue la impunidad”. “Haremos propuestas a la CIDH, como la aplicación de medidas cautelares que garanticen el libre ejercicio de los periodistas”, dijo.