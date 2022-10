Berta y Luis fueron atracados en la carretera para robarles su auto

Los esposos Mamani Huanca salieron de su casa en Batallas antes de que salga el sol. Subieron a su vehículo para viajar hasta Palca, donde Luis trabaja en una unidad educativa, como maestro.

No se imaginaban que ése sería su último viaje juntos, ya que en plena carretera cuatro delincuentes los asaltaron violentamente. Golpearon de forma brutal a Berta hasta quitarle la vida. A Luis también lo golpearon después de maniatarlo, lo arrojaron a un costado del camino y se llevaron su vehículo.

“Mi mamá era alegre... muy buena, no hacía daño a nadie, no sé por qué han hecho esto a mi mamá”, comentó entre sollozos la única hija de Berta, quien tenía 56 años. Su familia no asimila el hecho y la violencia con la que le quitaron la vida, por lo que pide que se encuentre a los autores.

El violento atraco sucedió en las primeras horas del jueves, en el tramo de la carretera de Batallas-El Alto, cerca del puente Peñas. Según relato de Luis Mamani, el esposo de Berta, mientras viajaban escucharon un ruido, como si algo hubiera golpeado su vehículo o un desperfecto en la llanta. Luis detuvo su auto y salió sin imaginarse que al instante sería sorprendido por delincuentes que, en cuestión de segundos, los atacaron a golpes.

El esposo relató que lo golpearon en diferentes partes del cuerpo y lo dejaron aturdido mientras escuchaba que propinaban otros golpes. Era a su esposa a quien atacaron y dejaron sin vida en plena carretera.

En medio de lágrimas que no pudo contener, Luis relató que fue golpeado en el rostro y en la cabeza, le lanzaron piedras. El objetivo de los antisociales, según su relato, era también acabar con su vida: “A él más hay que darle”, escuchó decir.

En medio del ataque, Luis logró escapar unos metros pero fue alcanzado por sus victimarios, que lo volvieron a golpear y le ataron las manos en la espalda, reportó la red Unitel.

“Aquí está la llave, llévense (el auto), llévenselo”, indicó que les dijo. En otro descuido logró escapar de los atracadores, quienes dudaban si seguirlo o huir con el vehículo de Luis hasta que se decidieron por tomar su botín y escapar de la escena.

Mientras, Luis, quien estaba tendido en el piso al lado de la carretera, se levantó como pudo porque estaba maniatado y empezó a pedir ayuda hasta que dos personas de Batallas le reconocieron y le ayudaron. Cuando volvió al lugar del atraco encontró a su esposa sin vida.

Berta había sido brutalmente golpeada y asfixiada según un informe preliminar de la Policía.

Luis fue llevado a un centro médico de Batallas mientras su familia, consternada y llena de dolor, esperaba que la Policía llegue a hacer el levantamiento del cuerpo de Berta, que estaba cubierto con una frazada en medio de los pajonales.

“Siempre nos reuníamos para comer, mi suegra era muy buena”, dijo entre lágrimas el esposo de la única hija de Berta.

La vida de la familia Mamani Huanca nunca volverá a ser la misma. “Que se lleven la movilidad pero no la vida de mi mamá”, dijo entre sollozos la hija de Berta y Luis, quien también clamó castigo para los que les quitaron la alegría, la unión familiar y la paz de su hogar.