“En el mes de febrero, el día 12, nosotros hemos recibido una notificación de la autoridad española, en el sentido de que había carga que estaba fuera del manifiesto, eso se llama carga sobrevolada y a partir de eso nosotros hemos iniciado una investigación de AVSEC (seguridad de la aviación) para buscar la documentación de esa carga (...). Sin embargo, el 30 de mayo, conocimos de que esa carga tenía otro tipo de contenido y a partir de eso cambia su denominación, ya no es carga sobrevolada, sino se trata de un delito, por tanto, nosotros ya asumimos otro tipo de acciones”, explicó Casso, en conferencia de prensa.

El gerente de Boliviana de Aviación (BOA), Ronald Casso, indicó este martes que esa empresa estatal fue notificada el 12 de febrero sobre un caso de “carga sobrevolada” (carga que no aparece en los manifiestos) por las autoridades de España. Sin embargo, sostuvo que recién el 30 de mayo se conoció que se trataba de un caso relacionado con el narcotráfico.

Por su parte, Elmer Pozo, director de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), sostuvo que desvinculó al director regional de esa entidad para que no se entorpezcan las pesquisas. “El día de hoy ya he desvinculado al director regional de acá de Viru Viru, para que no entorpezca las investigaciones que se están realizando”, declaró.

Agregó que ya se solicitaron seis requerimientos fiscales y se notificó a entre cuatro y seis personas para que brinden la declaración correspondiente al caso. “Nos han hecho seis requerimientos y son cuatro o seis personas que han sido notificadas para declarar, y el día de hoy ya se han empezado a hacer las declaraciones correspondientes”, manifestó.