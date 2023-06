Por su parte, Pozo, director de Naabol, sostuvo que desvinculó al director regional de esa entidad para que no se entorpezcan las pesquisas. “El día de hoy ya he desvinculado al director regional de acá de Viru Viru, para que no entorpezca las investigaciones que se están realizando”, declaró ante los periodistas.

Casso indicó que este martes se presentó ante la Fiscalía otro memorial con toda la documentación técnica del vuelo observado por el transporte de casi media tonelada de droga.

“Están las firmas de las personas responsables de cada una de las etapas, de liberación del avión, de liberación de equipajes, de liberación de los pasajeros y de liberación de carga, cada uno de esos componentes que han subido a ese avión tiene una documentación y ha sido presentada a la Fiscalía, también, para que sea valorada dentro del proceso de investigación”, señaló.

La autoridad aseguró que el 12 de febrero la autoridad española informó que existía “carga sobrevolada”, y que el 30 de mayo recién se tuvo conocimiento del contenido de esa carga.