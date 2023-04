Una serie de correos electrónicos publicados por las víctimas de estafa de la empresa Bofinvest S.A. muestran que el representante de la firma anunció incluir a los afectados en un plan de devolución de su inversión a cambio de que no sea denunciado ni que las personas hagan pública la estafa, en medios de comunicación y redes sociales.

Bolivian Financial Investment SA (Bofinvest SA) se constituyó con el objetivo de realizar actividades de inversión y administración de inversiones para usuarios individuales e institucionales. Prometía obtener réditos, grandes y seguros en inversiones hechas fuera del país. Sin embargo, en 2020 dejó de reportar a sus inversionistas y su representante se fue del país, dejando a más de 280 personas estafadas por más de 32 millones de dólares.

“Es importante comunicarles que los clientes que eligieron la opción de plan de pago y enviaron su contrato firmado podrán participar de este proceso (de devolución del capital invertido). No podrán participar de este proceso: Los que inicien o iniciaron acciones legales contra mi persona o mi familia, hasta que retiren su acción y luego elijan un plan de pago como todos lo hicieron. Los que utilicen las redes sociales u otros medios de comunicación para calumniar e insultar a mi persona o mi familia, hasta que se retracten públicamente”, señala un correo electrónico, enviado el 15 de noviembre de 2021 por Arturo Paul Ledezma Barros, representante de Bofinvest SA a un grupo de clientes.

Asimismo, en uno de los correos electrónicos, fechado el 31 de mayo de 2021, Ledezma Barros señala que tuvo que salir del país en agosto de 2020 debido a los procesos que algunos de sus clientes le iniciaron y que “desde la cárcel no podía dar solución a sus clientes”.

“Como expliqué a la mayoría de ustedes con los que puede hablar, esto se complicó cuando con mentiras y de ocultas iniciaron un proceso penal contra mi persona y mi esposa (...) Mi decisión de salir del país tiene una lógica muy clara, si quiero darles una solución a mis clientes, desde la cárcel no lo podré hacer. Si me quedaba, estas personas (los denunciantes) me metían a la cárcel y desde la cárcel como le daba solución al resto de mis clientes”, señaló el representante de Bofinvest S.A.