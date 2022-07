Bus choca en el sector de Locotal y deja un muerto y más de una decena de heridos

“La flota estaba viniendo con una falla que era antes de llegar al Sillar, después de eso la flota se vino con bastante velocidad, al final no nos dimos cuenta el choque. El ayudante nos dijo: ‘¡Agárrense, agárrense!’, yo hice lo que dijo él, estaba en el segundo asiento, de ahí me eche en el pasillo y me agarre de un asiento”, contó una de las pasajeras en medio de llanto a la red Unitel.

Preliminarmente se conoce que la persona fallecida es el chofer del bus, que fue identificado como Víctor Rejas.

El motorizado que chocó contra un peñasco y terminó con la parte delantera totalmente destrozada pertenece a la empresa Trans El Alteño.

El hecho de tránsito se produjo cerca de las 09:00 de la mañana de este martes y dejó más de una decena de heridos.

A continuación, presentamos la lista preliminar de afectados difundida por la prensa local.

1. Juan David Melendres Villarroel, de 13 años.

2. Agustín Charali Gabriel, de 28 años.

3. Juliana Rojas, de 28 años.

4. Noel Sebastián Charali, de 4 años.

5. Génesis Noelia Charali Rojas, de 7 años.

6. Brayan Melendres Villarroel, de 20 años.

7. Betsabé Crespo, de 32 años.

8. Jhimmy Mayta Siles, de 23 años.

9. Jorge Melendrez Villarroel, 15 años.

10. Noel, de 34 años.

11. Paola Vidal Rocha, de 32 años.

12. Ruth Mary Charali Rojas

13. Carlos Javier Duran, de 23 años.