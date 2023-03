El diputado Renán Cabezas, del MAS, afirmó que “una organización criminal” protege al juez Freddy Choque, conocido por el alias de “Chiru Chiru”, y que por esa razón no fue enviado a la cárcel luego de que se presentaron audios que dieron lugar a que lo imputen por consorcio de jueces y abogados, además de la extorsión a una litigante, en complicidad de fiscales conciliadores.

“Hay una organización criminal que está protegiendo a este juez. Ellos operan así, envían a otras personas (a extorsionar); los jueces no se van a exponer, utilizan pasantes; lo mismo pasa con los fiscales. Entre amigos no se van a investigar. Ojalá me equivoque, pero yo les pregunto: ¿no les da vergüenza andar en la calle? Si alguien se presenta ante mí diciendo que es juez o fiscal, lo primero que pienso es que pertenece a un grupo de delincuentes”, aseveró Cabezas a Página Siete.

Las declaraciones del legislador surgen luego de que el juez sexto de materia en lo Penal, Douglas Borda, no sólo desestimó el delito de consorcio en favor de su colega Choque, sino que no tomó en cuenta los audios que el fiscal Wilson Medrano citó como claros indicios de la comisión de los delitos.

La denuncia contra el juez Choque fue presentada por Araceli C. S., quien estaba procesada por estelionato. Ella afirma que se trataba de un engaño, pues asegura que tiene todos los documentos para probar que pagó una deuda de 36.000 dólares, que su “amiga” le exigía cancelar. Por eso pedía en juzgados y la Fiscalía que el caso en su contra se rechace, pero, por el contrario, los funcionarios avanzaron con una “investigación”, para luego pedirle dinero a cambio de hacerle “un favor” y cerrar el litigio en su contra.

De acuerdo con uno de esos audios, el pasante de la Fiscalía, Rubén Choque, pidió 6.000 dólares a Araceli C. S. a nombre de la fiscal Tatiana Zambrana, a cambio de que ella emita una resolución de rechazo, porque —como la víctima lo había repetido desde el inicio— no existía tal deuda. En la grabación, Choque asegura que “por ser nueva”, Zambrana haría todo lo que se le diga y que esa resolución estaba coordinada con el juez “Chiru Chiru”, como se conoce a Choque.

Cabezas no sólo corroboró la veracidad de esa grabación, sino que explicó que en esa oportunidad, Choque había regateado el precio con un abogado de la Plataforma Ciudadana de la Cámara de Diputados, quien se presentó junto a la víctima pretendiendo ser un interesado.

Por todos estos hechos, el legislador oficialista Cabezas descalificó la resolución emitida por el juez Borda, que favoreció a su colega “Chiru Chiru” y anunció una petición de informe al Consejo de la Magistratura.