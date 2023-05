La encargada de Inspectoría y Arraigos de la oficina de Migración en Pando, Kathya A. F., fue aprehendida el jueves 4 de mayo en Cobija y ese mismo día la trasladaron a la ciudad de La Paz. El viernes 5 ordenaron su reclusión en el penal de Obrajes en el más completo silencio. La Dirección General de Migración asegura que no fue encarcelada por venta de pasaportes, pero no aclara por qué delitos fue detenida. Ayer, un diputado opositor aseguró que, además, la acusaron por trata y tráfico de personas.

“La subdirectora de Migración (Kathya A. F.) fue aprehendida en Cobija y trasladada a La Paz. El viernes, en su audiencia de medidas cautelares, le dan detención preventiva en la cárcel de Obrajes. Los personeros de Migración (de La Paz) no me quisieron dar más datos, sólo que su detención es por trata y tráfico de personas y supuesta venta de pasaportes”, informó a Página Siete el diputado de Creemos Sergio Maniguary.

La Dirección General de Migración, a través de un comunicado, negó que se trate de un caso de venta de pasaportes. Pero no aclaró los cargos por los cuales está acusada. “Esta Oficina Distrital (de Pando) no se constituye en un centro emisor de estos documentos de viaje. Además de que el sistema que se utiliza para el registro e impresión de libretas de pasaportes electrónicos cuenta con todas las medidas de seguridad y control para la distribución de los mismos, por lo que estas afirmaciones carecen de cualquier sustento”, dice el mensaje.

Además, esa instancia admitió que en el marco de las investigaciones de la Fiscalía “la Encargada de Inspectoría Distrital (Control Migratorio) fue puesta ante autoridades competentes para determinar los posibles delitos cometidos por servidores públicos de esa administración departamental”.

La detención fue confirmada a este medio por el fiscal departamental de Pando, Marco Renato Peñaranda. “El caso fue abierto en La Paz y no está en Pando. No podría brindarle ningún informe adicional”, como los cargos por los cuales fue imputada. “Presumo, porque no tengo conocimiento, que la causa se abrió en la sede de Gobierno, pero no sé por qué delitos”, indicó a Página Siete la autoridad. Hasta anoche, la Fiscalía de La Paz no se pronunció.

El diputado opositor aseguró que esta detención se produjo en el más completo “secreto” y sin brindar información de ningún tipo. Esto levantó una serie de especulaciones en Cobija. Por ejemplo, la anterior semana se habló de un secuestro, apuntando al director de Migración, Carlos Maradey, y la Inspectora Distrital, Kathya A. F. “Comencé a investigar y me dirigí a la Dirección Nacional de Migración en La Paz y pregunté: ¿cuál es la situación de esta persona? ¿Qué ocurre en Pando? Porque todos estaban preocupados porque había un supuesto secuestro”, afirmó.

Le informaron al legislador que el director de Migración de Pando está en funciones, pero esta persona evitó a la prensa desde la anterior semana. Periodistas de los medios de Cobija advirtieron que hay un “completo silencio” y que no pueden encontrar a esta autoridad. “Llama la atención que hagan detenciones en otros departamentos habiendo fiscalías en cada jurisdicción. Además, ¿por qué no informaron, no lo hicieron público; porque lo mantienen de una forma tan sigilosa?”, cuestionó Maniguary.

Al diputado le llamó la atención la acusación de venta de pasaportes, porque éstos son emitidos por la Dirección General de Migración y las regionales sólo verifican los requisitos.