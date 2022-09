Camacho asumirá defensa en libertad por caso carro bombero y dice que fue armado por el MAS

Según el Gobernador, este caso “es un juicio armado por el MAS, lleno de mentiras, que busca amedrentar al que no piensa igual que ellos. Este proceso es político, no hubo ninguna situación, gracias a Dios tengo principios de que al pueblo no se le puede robar”.

“Yo no soy quien participa en el contrato, no participo absolutamente en nada, hay una comisión que ha llevado el proceso dentro del marco legal y dentro de lo que establece la norma de acuerdo a la información que se me ha dado desde la Gobernación, así que van a llevar los juicios que quieran, igual vamos a seguir de pie, no les tenemos miedo porque siempre actuamos con honestidad y de frente”, dijo.

El diputado Cuéllar demandó a Camacho por adjudicar la compra de un carro bombero a una empresa “fantasma”. En la presentación de la denuncia, dijo que la empresa adjudicada no está autorizada para la venta de vehículos, y tampoco cumple con los requisitos.

Aniversario de Santa Cruz

Por otro lado, el gobernador ratificó su decisión de no invitar a los actos protocolares por el aniversario de Santa Cruz al presidente Luis Arce ni a otras autoridades nacionales, pues considera que llegan a Santa Cruz “a generar la violencia”.

“Las autoridades del MAS vienen a generar violencia, lo demostraron el año pasado, buscaron violencia, por eso procesaron al presidente del Comité Cívico, a diputados y asambleístas y nosotros queremos pasar la fiesta en paz con quienes vienen a aportar al desarrollo”, aseguró.